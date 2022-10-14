31歲男九龍城闢「住家式」製毒工場　種迷幻蘑菇、提煉死藤水

警方周三（12日）在九龍城木廠街搗破一個於私人住宅單位經營「住家式」製毒工場，拘捕一名31歲男子，並於單位中檢獲多種迷幻毒品，市值約400萬元。警方發現，住宅不同角落分別用作種植迷幻蘑菇、烹調四氫大麻酚（THC）朱古力及提煉俗稱死藤水的二甲基色胺（DMT）等。



西九龍總區特別職務隊高級督察張曉琳指，涉案製毒工場面積約300呎，為一個兩房單位，經營2個月，相信不涉集團式經營，部分製成品會再被加工，放入膠囊出售，而大麻油、大麻草、毒郵票則由其他途徑購入，再分拆出售。警方以「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪拘捕一名31歲本地無業男子。據悉，男子具大學畢業學歷， 無三合會背景，不是主修化學相關學科，相信製毒知識由網上獲得。

行動中，警方檢獲的毒品包括 6.5公斤的二甲基色胺（簡稱DMT）、4.9公斤四氫大麻酚（THC）油、THC朱古力、3.7公斤迷幻蘑菇、528 張毒郵票以及772克大麻草和大量包裝製毒工具。警方指，吸食有關迷幻藥物會引致後遺症，例如上癮、產生幻覺、抑鬱、焦慮、專注力下降等，嚴重則陷入昏迷。警方將繼續追查毒品來源和涉事毒品工場的客源。