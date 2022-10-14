警巡查多區娛樂場包括麻雀館、夜總會　屯門工廈無牌吧拘23人

警方今日（14日）起進行全港性的「犁庭掃穴」及「松塔」行動，以打擊三合會活動及堵截其收入來源。行動中警方會巡查不同的娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，目前行動仍然進行中。

警方重申，打擊黑社會活動一直是警務處處長首要行動項目之一，同時警方呼籲市民應該顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。



另外新界北總區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，今日約淩晨3時40分展開代號「犁庭掃穴」行動，突擊搜查屯門新安街一工業大廈內一個單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕一名46歲姓趙男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另外，15男7女年齡介乎17至37歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。他們同時亦違反第599G章規例，遭發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲1,614罐啤酒一批音響設備。所有被捕人士已獲准保釋候查。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。