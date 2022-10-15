車Cam直擊｜尖沙咀兩女學生衝出馬路　遭Tesla電動車撞飛凌空打轉

尖沙咀柯士甸道於本周二（11日）發生一宗交通意外，兩名過路的13歲女學生，遭一輛Tesla私家車撞倒，幸事後仍清醒送院治理。據今日（15日）網上流傳的片段可見，兩名女學生橫越馬路時，未有察覺對面線有車高速駛至，兩人疑閃避不及捱撞墮地，其中一人更被撞至凌空飛起打轉。



根據車cam片段顯示，拍攝日期為本周二（11日）下午約3時半，當時一輛的士正沿柯士甸道往彌敦道方向行駛，其間兩名身穿白色校裙的女學生結伴攜手，出現於左邊路旁，而當的士駛至變電站對開時，因遇上車龍而隨之收慢。

兩名女學生見狀，便沒有跟隨交通指示，直接在車龍之間橫越馬路，惟當兩人急步加快奔跑時，對面線一輛esla私家車突然高速馳至，兩人疑閃避不及捱撞墮地。其中，孭紅色背囊的女學生更被撞至凌空飛起打轉一圈。

警方表示，本周二（11日）下午3時40分接報，兩名13歲身穿校服的女學生橫越柯士甸道時，被55歲姓劉司機所駕駛的私家車撞倒，其後一名女學生再撞向一輛的士，救援人員隨即趕至，發現兩人分別手部、頭部受傷，以及腿部骨折，所幸兩人仍然清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。案件仍然調查中，暫時未有人被捕。