油塘水泥廠電工遭田螺車輾斃　家人指人車共用通道欠安全

油塘東源街一間水泥廠昨日（14日）發生奪命工傷，一輛田螺車駛入工廠時撞倒一名六旬男工人，他被捲入車底重創，當場不治，勞工處正就事件進行調查。據死者家屬指，死者原計劃於明年退休，又指現場所見通道並無人車分隔，認為工作環境欠安全。

涉事公司中國混凝土經營上址兩間相鄰廠房，早前相繼被環保署拒絕續牌，而於前年亦曾發生另一宗致命工業意外。工業傷亡權益會指出涉事公司廠房接連發生奪命事故，顯示運作有明顯問題。



消防及救護員接報到場，更出動坍塌搜救專隊將男工救出，惟證實他已經死亡。（資料圖片／陳浩然攝）

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死者63歲姓陳，與妻子及兩名成年子女同住石籬邨單位，據其子女表示，死者於事發水泥廠任職電工數年，主要負責機器維修工作，又指父親有打算明年退休，未料飛來橫禍。目前他們希望先處理好父親的身後事，又指未開始與其公司處理善後及賠償事宜。

死者兒子又表示昨日於意外現場視察，事發通道只有兩輛車闊度，並沒有劃分行人專用路段，僅於路旁張貼告示著途人切勿逗留，認為工地環境欠缺安全。

工廠被環保署拒絕續牌

翻查資料，涉事公司中國混凝土有限公司，於東源街20號及22號設有兩間混凝土廠，兩廠房分別於今年及去年4月被環保署拒絕續牌，目前正處於上訴及司法覆核階段。至今年8月中國混凝土再入稟高院民事控告環保署，指署方詮釋《空氣污染管制條例》有誤，認為該廠毋須領取指明工序牌照營運。

3年兩奪命工傷 工權會指運作有問題

而東源街20號廠房於前年10月曾發生致命工業意外，一名工人於清洗壓濾機期間由4米高墮地重傷，送院搶救2日後不治。中國混凝土被勞工處控告涉嫌違反《工廠及工業經營條例》，罪成罰款9萬元。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，涉事廠房出入口供車輛出入，惟牆上又有行人通道告示，指應該就人車通道作分隔，或為工人設獨立出入口。蕭倩文又表示，涉事公司於3年間接連發生奪命事故，顯示運作有明顯問題。