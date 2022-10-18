墨西哥毒販變壓品藏毒圖轉運澳洲　港海關見疑偵破檢4600萬元冰毒

香港海關上周五（14日）在一批由墨西哥寄出經香港轉往澳洲的空運貨物中，搜出3個變壓器內藏76公斤懷疑冰毒，市值4600萬元。毒販費盡心思將毒品收藏在鉛板內，再倒滿絕緣油，模仿真實變壓器，但終難逃海關人員及X光機法眼。



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海關毒品調查科高級調查主任梁國威講述案情，海關毒品調查科聯同海外執法機構進行情報交流，經過情報分析後，鎖定一批由墨西哥寄出經香港轉往澳洲，報稱有3個變壓器的空運貨件。於是我們聯同機場科的海關人員，10月13日扣查此批貨物，翌日於這3個變壓器檢獲共重76公斤懷疑冰毒，市值4600萬元。

這是本年第三宗利用南美寄出的變壓器收藏毒品，梁形容此案對比上兩宗發現犯罪分子更加小心，採用最多變壓器結構，用不同包裝形式填滿被掏空的線圈位置，模仿真實變壓器，但無法逃避X光機檢視。本年海關檢獲3.4噸毒品，比去年同期增加8%，其中以冰毒為最多。

機場科高級督察林啟姍補充指，本年10月13日晚上，機場科海關人員查驗貨件時發現3個大木箱，每個大木箱都分別載有3個大型變壓器。透過X光機檢查，人員發現變壓器影像有可疑，只見簡陋結構，不見變壓器一些應有的部件例如高壓電線和線圈。人員亦留意到變壓器表面有焊接痕跡，而且打印字體深淺不一、油漆不均勻，手工較為粗糙，不似是大廠出品的機器。空運提單上收貨人是一間澳洲公司，報稱的地址是一間獨立屋，與公司地址不相符。

另外變壓器有螺絲蓋住，但螺絲被刻意磨平，再重新上色，增加海關人員檢查的難度。人員花近2小時，於蓋底將螺絲逐一扭開，方能打開變壓器上蓋。隨即發現整個變壓器滿佈絕緣油，內有木架和一個相當堅固的鉛板；鉛板和木架之間由很多螺絲鑲起。人員先用油泵將絕緣油抽走，然後將鉛板上螺絲逐一鬆開，取起鉛板後發現內藏3個鐵箱。每個鐵箱內藏45包懷疑毒品，經過拉曼光譜儀和毒品快速測試後，相信這些為冰毒。這批冰毒共重76公斤，市值4600萬元。

林指毒販利用變壓器複雜結構及堅硬特性，將毒品收藏其中，手工仔細，又將油注滿變壓器，企圖以假亂真，增加執法人員執法難度。