馬籍女商人被指錯用「安心出行」受查　慘遭「國安局」轉走$992萬

一名47歲馬來西亞籍女商人誤墮假冒官員電騙案，被騙逾990萬。事主於上周五（14日）報案，指早前接獲一名自稱衞生署的男子來電，稱她錯誤使用「安心出行」流動應用程式需調查。其後再接獲兩名自稱內地公安的男子來電，指其涉及一宗洗黑錢的刑事案件，要求事主下載兩個手機應用程式以追蹤其每日活動。

事主不虞有詐，再將其電郵帳戶及密碼交予騙徒，最終事主發現銀行戶口內約992萬元，分17次被人轉走，方知受騙報警。警方經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。



據了解，受害女子報稱為商人，事發於7月29日晚上，事主接獲一名自稱衞生署職員的來電，聲稱事主手機號碼所登記的安心出行應用程式，被一名不知名人士進入尖沙咀港匯廣場，指會將事主個案轉介給其他「官員」跟進。其後，一名自稱廣州國家安全局的男子，透過微信聯絡事主，並再聲稱她涉及內地一宗洗黑錢案。

兩日後另一名同樣自稱廣州國家安全局的男子，透過Whatsapp聯絡事主，要求她提供身份證號碼以供調查，其後指示她購買新手機及安裝兩個應用程式，以便追蹤其每日的活動，事主不虞有詐遵從。男子續提供一個虛假的網站連結，要求事主交出其電郵帳戶及密碼作進一步調查。事隔超過一星期後男子再聯絡事主，指其案件已由另外3名國家安全局的高級官員接手調查，並稱該3名官員將會從其銀行帳戶轉走金錢作調查。

終在本月8日，事主發現與騙徒失聯，銀行戶口內的港幣992萬元，於8月10日至本月3日期間分17次匯款到3人的本地銀行帳戶，方覺受騙並決定報警。