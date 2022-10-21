世界盃在即　30歲男涉售侵權程式睇收費電視　$240睇足一年

四年一度的國際盛事世界盃將於下月開鑼，繼以住有不法份子利用機頂盒盜播收費電視後，近日亦有人在網上平台出售特定應用程式，聲稱安裝後可觀看收費電視頻道，標價最平240元一年。海關前日（19日）在深水埗一個零售店拘捕一名男負責人，涉嫌提供規避服務，行動中檢獲約12萬影視器材。



海關早前接獲版權持有人投訴，指有人於網上平台出售特定應用程式，當中涉及規避收費電視頻道懷疑涉及侵權行為。版權及商標科技罪案調查組高級督察蔡俊威指，版權持有人為保護收費電視頻道，加裝了不同有效的科技措施。

不過涉案人利用一個特定應用程式，規避收費電視頻道，再上傳到網上作轉播。海關前日（19日）採取行動，在深水埗一個零售店拘捕一名30歲的男負責人涉嫌提供規避服務，行動中檢獲約4部智能電視，41部平板電腦及62套其他影視設備，影視器材合共約值12萬，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

年費最平$240

蔡俊威解釋涉案人的銷售模式涉及多個層面，指他在網上平台以240至280元年費售賣應用程式，聲稱可利用程式觀看多個國家的直播台，更提供「3天免費試用碼」吸引顧客。涉案人在收款後會提供超連結給顧客安裝程式，及包括售後的技術支援。

（截自網上買賣平台）

另一方面，涉案人亦會在深水埗零售店向顧客推銷他的影視設備，包括智能電視及平板電腦。他指裝置內設VIP系統（即涉案應用程式），標榜「全球電視劇，電影免費觀看、無需月費、無需年費、終生免費」以吸引顧客。

蔡俊威重申，若要合法收看特定收費電視頻道，需安裝由版權持有人所提供的解碼器，或者登入該收費電視的網上戶口。蔡俊威續指，該應用程式與實際直播有明顯分別。由於該應用程式需規避版權持有人的保護措施，再上傳到網上轉播，會導致畫面有斷續，並有1至2秒的延遲、畫面質素亦較差。海關呼籲市民尊重知識產權，會繼續打擊侵權行為。

蔡俊威續指，該應用程式與實際直播有明顯分別。由於該應用程式需規避版權持有人的保護措施，再上轉到網上轉播，會導致畫面有斷續，並有1至2秒的延遲、畫面質素亦較差。（蔡正邦攝）

Now TV表示，曾向香港海關舉報懷疑非法傳播未經授權的Now TV節目，主要涉及中文電影等內容。Now TV歡迎海關採取行動保障知識產權。消費者要清楚理解所購買的視頻應用程式或盒子及其提供的內容是否已獲內容供應商授權。未經授權所提供的節目並沒有任何保障（例如：畫面質素、內容持續性等等），而非法提供該等服務更可能已構成罪行。

Now TV又指非常重視保障知識版權及尊重原創精神。若日後發現有侵害版權的情況出現，他們及有關的版權持有人會向相關執法機關舉報，亦不排除會向有關人士或機構提出民事索償。

翻查資料，今屆世界盃由Now TV取得賽事播放權，於Now TV及Now E直播全部64場足球賽事，通行證費用為1280元。

根據《版權條例》，任何人為任何規避業務的目的，或在任何規避業務的過程中，出售或出租該有關器件，即屬違法，不論店主抑或售貨員，均要承擔刑事責任，一經定罪，可判處罰款50萬元及監禁4年。