警屯門搗收數集團拘14人　揭中學生收500蚊貼大字報追債

不少市民因疫情影響生計，甚至向財務公司或來歷不明的的放債機構借貸，無力償還時遭受各種非法收數手段，警方最近兩個月在屯門區內展開反非法收數行動，總共拘捕14人，涉及10宗同類案件，當中兩人更是中學生，年紀最細只有18歲。調查發現他們收取500至2000元追數，包括貼大字報，部分收債字條寫有恐嚇字句﹕「你屋企係咪想裝修呀？」。警方指成功瓦解區內一個收數集團，呼籲市民借貸時量力而為，同時提醒年青人切勿因「揾快錢」而鋌而走險。



被捕人常見收數手法包括淋紅油、張貼收數字條，進行電話滋擾和發放恐嚇訊息。（林朗天攝）

被捕8男6女年齡介乎18至50歲，涉嫌「以過高利率放債」、「刑事恐嚇」、「刑事毁壞」、「襲擊致造成身體傷害」等罪名被捕，現獲准保釋侯查，下月中旬向警方報到。據了解，其中兩名被捕人是中學生，每次收取報酬大概由500至2000元不等，視乎收數行動性質和完成數量，以一次張貼收債字條的行動為例，報酬只有500元。

屯門警區反三合會行動組第二隊主管鍾藝滔督察今日（21日）交代案情時指，人員為了打擊區內非法收數罪行，本年9月至10月展開代號 「所羅門」的反非法收數行動，相關行動共有「三大方針」，執法方面，人員經分析區內同類型案件和搜集情報，總共拘捕14人，分別報稱建築工人、運輸工人和無業等，部分人有黑社會背景，亦有被捕人因本身欠債而加入非法收數行列，希望藉此減輕自身債務，常見收數手法包括淋紅油、張貼收數字條，進行電話滋擾和發放恐嚇訊息，涉及區內10宗非法收數案件，相信是次行動成功瓦解區內一個收數集團。

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調查顯示，被捕人在今年2月至10月期間到借貸人位於屯門區的住所淋潑油漆、張貼收債字條及用膠水塞門鎖等，恐嚇借貸人盡快償還款項，人員在行動中檢獲一批證物，包括被捕人案發時身穿的衣物、手套、手提電話、油漆罐及收數紙等。

鍾又說，另外兩個方針分別是宣傳教育和強化防禦。屯門警區警民組聯同新界北總區防止罪案辦公室定時前往各大屋苑，派發相關宣傳單張，提高市民切勿向非法財務公司借貸，了解過度借貸風險；至於強化防禦方面，人員和前線保安員建立一個互相通報的訊息平台，若區內有淋紅油等非法收數罪案，管理人員透過平台得知案件，多加留意有否不法分子到區內其他大廈犯案，同時便裝警員進行97次突擊檢查，嘗試跟隨住戶進入大廈，以測試保安員能否留意有陌生人進入大廈範圍內，以及是否採取適當措施。

鍾指出，疫情下部分市民失業或減薪而飽受經濟壓力，於是向財務公司或來歷不明的的放債機構借貸，金額由數千至100萬元不等，一旦無力償還，債主或其委託的收數公司以不同方法收數，提醒市民借貸時量力而為，了解自己財務狀況，切勿向非法借貸人借錢，他亦呼籲年青人切勿因「揾快錢」而被不法分子利用犯案，市民如果發現大廈附近有可疑人徘徊，可以向保安員求助或報警處理。