東區走廊日產Fairlady「自炒」撞壆　男司機被揭醉駕

東區走廊發生交通意外。昨（21日）深夜約11時，一輛日產Fairlady 300ZX，沿東區走廊往柴灣方向行駛。途至近鰂魚涌公園附近時，失控「自炒」撞壆。意外後，該車嚴重損毀，幸姓黃（30歲）男司機僅手部受輕傷，拒絕送院，惟當時他滿身酒氣，即場接受酒精呼氣測試後，錄得逾70度讀數，超標逾兩倍，隨即涉嫌「酒後駕駛」被捕。



男司機涉「酒後駕駛」被捕。

日產300ZX屬於該公司的Z車系（Fairlady Z），俗稱「淑女」。該車系早於 1969 年面世，300ZX已是第四代，亦是日本第一款透過電腦軟件CAD生產的量產車型，在全球獲奬無數，包括美國汽車雜誌《Motor Trend》「1990年最佳進口車」殊榮，加上當時日本賽車漫畫灣岸競速大熱，令300ZX成為上世紀80末至90年代中期大受歡迎的日本跑車之一。

300ZX由0至100公里加速時間由5至6秒之間，極速可達每小時250公里。但由於操控性問題、且價格偏貴，風頭不及日產其他車款，加上不敵SUV（休旅車）的掘起，及至2000年，該車型全面停產。現時拍賣價約5萬至7萬美金（約40至56萬港元）左右。