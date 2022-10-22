警沙田反非法放數拘16男女　最細15歲　收錢上門貼字條及淋油

有非法放數集團以高利率放債，當欠債人無力還款，則委託有黑幫背景的人士收數，包括招攬青少年上門張貼有恐嚇成份的字條及淋紅油等。沙田警區留意到非法收數的案件有上升趨勢，故展開代號名為「火瞳」行動，拘捕了16名人士，涉嫌干犯「刑事毀壞」、「遊蕩」、「以過高利率放債」及「違反放債人條件」等罪，當中年紀最細僅15歲。沙田警區為引導青少年走上正軌，邀請了6位精英運動員，協助警方推廣及建立青少年守法及防罪的意識。



行動中，警方檢獲大量證物，例如紅油罐、收數字條、手機、電腦及現金等。(羅敏妍攝）

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沙田警區反三合會行動組主管督察黎俊龍交代案情指，最近沙田警區留意到非法收數的案件有上升趨勢，過去兩個月警方展開代號「火瞳」的反非法收數行動，行動分為兩個階段：第一階段以防罪及教育為主，區內人員聯同多間五金舖店主、物業管理公司人員及保安舉行多場座談會，講解最新的罪案趨勢及犯案手法，務求在源頭制止及打擊相關罪案。

第二階段則是以情報主導的執法及拘捕行動，行動中警方成功拘捕15男1女（15至50歲），他們分別報稱是學生、地盤工人、商人及無業，涉嫌與今年3月至9月區內11宗非法收數案件有關。警方留意到有不法財務公司以年利率360%放債，當欠債人未能如期還款，有人則委託有三合會背景的人士非法收數。他們會以「搵快錢」為由，以幾百至一千元報酬，招攬青少年上門滋擾欠債人，包括張貼有恐嚇成份的字條及淋紅油等。其中2名被捕男子正被扣留調查。其餘被捕人獲准保釋侯查，須於11月下旬向警方報到。

被捕16人中，包括一些財務公司董事、有黑社會背景的中介人，以及被利誘犯案的青少年，警方又檢獲大量證物，例如紅油罐、收數字條、手機、電腦及現金。黎俊龍續指，如上門對欠債人過度滋擾，有可能構成遊蕩罪。

黎俊龍表示，青少年是社會未來的棟樑，然而調查卻發現有很多青少年不理解犯案的嚴重性。警方指，「遊盪」及「刑事毀壞」最高刑罰可被判處監禁分別2年及10年，即使被定罪人未成年，亦有機會留有案底，法庭亦可能判處羈留性刑罰，包括判入勞教中心、更新中心、教導所或感化院等。黎俊龍呼籲青少年不要鋌而走險，參與非法收數活動。

警方邀請6位精英運動員，協助推廣及建立青少年守法及防罪的意識。（羅敏妍攝）

沙田警區助理警民關係主任督察歐詠芝（前香港壁球代表）表示，沙田警區為引導青少年走上正軌，邀請青少年的榜樣——6位精英運動員，協助警方推廣及建立青少年守法及防罪的意識，避免墮入不法之徒的陷阱。警方希望透過體育活動加強與青少年的互動，培養體育精神。此外，歐詠芝指警方會聯同所有紀律部隊，舉辦「涉領同行計劃」，帶領區內青少年參觀及體險紀律部隊的工作；警方亦出版一份名為「青少年罪行誌師長攻略」的刊物，主要為教師、社工及家長而設，目標是藉此加強與青少年溝通，建立青少年守法及防罪的意識。