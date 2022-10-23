新娘潭奪命車禍新進展　私家車切線後鐵騎士撞樹亡　司機危駕被捕

大埔新娘潭今早發生奪命車禍，一名鐵騎士懷疑自炒撼樹送院不治，但警方經調查後，案件有新發展，案發時一輛私家車和案中電單車前後沿新娘潭路往沙頭角方向行駛，其間私家車突然切線，電單車繼而失控撞向大樹，鐵騎士最終死亡，私家車司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」罪名被捕，現正被扣留調查。



今晨大約9時，34歲姓何男子在大埔新娘潭路駕駛一輛剛落地兩個月、型號「kawasaki 6R（忍者）」電單車，去到大美督原水抽水站附近時撞樹翻車，何男飛墮倒地昏迷，頭部嚴重受傷，途經人士報警求助，何男昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院救治，上午9時40分被證實死亡。

據了解，死者人稱「阿平」，案發時和數名車友到新娘潭參加周日車聚，車禍發生後，車友大為緊張，大叫：「阿平、阿平」，根據其他「車cam」片段，有人即場向事主進行急救，包括心外壓，但他毫無反應。

警方接手調查案件，跟進是否自炒肇禍，但經調查後，發現案發時有一名45歲男子和何男分別駕駛一輛私家車及一輛電單車順序沿新娘潭路往沙頭角方向行駛，當駛至近大美督原水抽水站附近時，該輛私家車突然切線，電單車隨後失控撞向大樹，人員以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」罪名拘捕涉案私家車司機，他現正被扣留調查，新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。