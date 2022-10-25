天眼曝光｜西貢奪命車禍　旅巴剷咪錶位後再駛走　300米外終失事

昨晨（24日）西貢公路旅巴奪命車禍，姓黎（68歲）男司機無表面傷，但昏迷送院後不治。事發前一刻的「天眼」片段曝光，可見旅遊巴車速不快，但駛過白沙灣漁民新村公廁後，便突然剷入一個露天咪錶位停車場，疑撞及矮壆和路邊設施，車身頓時顛簸搖擺，尾隨車輛均慌忙減速。停留1分多鐘後，當路面其他車輛全部駛走，旅巴又再度開行，消失於鏡頭中。最終，旅巴於300米外一彎位失事，整架車擱於防撞欄上。



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據了解，死者生前患有高血壓，曾做「通波仔」手術，需定期服用薄血丸。早前他曾向家人透露不適，詎料昨晨開工便出事。片段在網上曝光後，不少人認為涉事司機感到不適，才會剷入露天停車場，擬稍作休息才繼續開車，但結果令人唏噓，「一開始有意識地停低休息，以為自己頂到繼續行就出事？」、「盡咗最後嘅努力。」

警方表示，昨日早上約7時，涉事旅遊巴沿西貢公路往九龍方向行駛。途至白沙灣漁民新村公廁附近時，據報失控撞向1個路牌、數個鐵欄、3個停車收費錶、1支燈柱及1輛停泊在上址的私家車，其後再前駛約300米後，撞向防撞欄。姓黎（68歲）男司機被困車內，需由消防員救出，他沒有表面傷痕，昏迷被送往將軍澳醫院搶救後，於早上約8時15分被證實死亡。

東九龍總區交通部特別調查隊已接手跟進，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0264或3661-0277與調查人員聯絡。