fb專頁遭警踢爆為騙局　續運作呃錢　準壽星女遇騙迪士尼慶生夢碎

疫情下酒店staycation愈趨盛行，令騙徒有機可乘利用網上平台行騙，一個曾被警方公開點名列為詐騙專頁的網購facebook專頁目前仍然運作，聲稱提供多間酒店的平價住宿和自助餐套票，有「準壽星女」信以為真匯款預訂，一心希望可以和男友到香港迪士尼樂園酒店慶祝生日，最終發現自己遇騙，嘗試追回款項時更被騙徒封鎖，苦笑慨嘆「好大份生日禮物」，同時通知銀行和報警處理，希望取回款項，以及避免日後出現更多受害人。《香港01》已就事件向警方查詢，正等候回覆。



警務處網絡安全及科技罪案調查科推出的「CyberDefender 守網者」facebook專頁點名指出，多個聲稱提供多間酒店平價住宿和自助餐預訂服務的fb專頁是由騙徒開設，詎料有專頁至今仍然營運，張小姐不幸遇騙。（警方圖片）

警務處網絡安全及科技罪案調查科推出的「CyberDefender 守網者」facebook專頁一直分享防騙資訊，包括開名列出詐騙專頁或手機應用程式，希望減低市民受騙的機會，本月12日，「CyberDefender 守網者」fb專頁分享虛假網購賣家的詐騙資訊，當中點名指出多個聲稱提供多間酒店平價住宿和自助餐預訂服務的fb專頁是由騙徒開設，呼籲市民多加留意。

香港迪士尼樂園和酒店一直受到港人歡迎。（香港迪士尼樂園圖片）

下月生日的大學生張小姐打算當月和男友一起慶祝，早前見到一個fb專頁聲稱提供香港迪士尼樂園酒店的2日1晚套票，包括豪華客房、1日門票和自助早晚餐，盛惠總共1900元，於是私訊對方詢問詳情，今日透過轉數快匯款完成預訂，但隨即發現該個專頁曾被警方公開點名涉及詐騙，於是以臨時有事為由，向專頁要求取消交易和即時退回訂金，對方最初表示願意退回款項，但張小姐發現下午大約2時已被專頁封鎖，無法聯絡對方。

張小姐事後通知銀行和報警求助，當中銀行願意為她向專頁轉達退回款項要求，但相信對方沒有理會，她亦坦言明白難以追回訂金，感到氣憤和掃興，苦笑慨嘆「好大份生日禮物」，暫時和男友未有「plan b」，今次款項對於她而言，都是一個大數目，希望警方徹查事件，避免其他市民受騙。

記者以顧客身分詢問涉案專頁，發現專頁目前仍然運作，要求客人提供姓名、電話、電郵、預訂日期和人數等資料，而且接受轉數快等付款方法，但當記者問到被警方開名指出屬於詐騙專頁，以及有人懷疑遇騙時，涉案fb專頁隨即作出封鎖。