網片瘋傳｜屯門兩男「互睥」爆罵戰　一人遭「兜錘窩面」後腦着地

昨晚（25日）網上瘋傳一段「兜錘窩面」打人片，可見兩名分別身穿藍衫及黑衫的男子在街頭口角。其中藍衫漢怒稱：「你係咪以為你阻到我呀？」黑衣男回應一句「咁點呀？」之後，藍衫漢隨即一拳重擊黑衣男面部，對方近乎垂直倒下，後腦着地，毫無反應。藍衫漢施襲後繼續爆粗：「X你老母呀！吓，好大力呀？食屎啦你！」其後施然離去。



圍觀市民見狀，不禁「嘩」聲四起，有女士喝令藍衫漢：「喂！你唔好走呀你！」有人則極度擔心黑衣男的傷勢：「瞓低咗喎佢，起唔到身呀！」幸片末可見黑衣男仍有知覺，頭部仰起。

藍衫漢「兜錘窩面」一拳重擊黑衣男面部，對方近乎垂直倒地，後腦着地。（網上影片截圖）

據了解，事發地點位於屯門鄉事會路愛定商場對開。警方表示，昨晚約9時06分接獲途人報案，指一名男子在上址拳打另一名男子，被打男子的後腦着地受傷，施襲者逃去。人員接報趕抵，先尋獲倒地的姓梁（47歲）男子，他鼻及後腦受傷，幸仍清醒；其後再在商場2樓，尋獲逃去的姓劉（49歲）男子，他亦手、腳受傷，二人均被送往屯門醫院治理。

警方經調查後，相信涉案兩名男子因目光問題爭執，雙方均曾動手打人，遂以「在公眾地方打架」將兩人拘捕。案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。