荷蘭、老撾寄港包裹藏$2千萬毒品　海關拘兩收件人包括14歲中三生

香港海關周一（24日）在香港國際機場偵破3宗毒品案件，包括於兩批分別由荷蘭及老撾入口的貨品，檢獲約30公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮及約3公斤懷疑冰毒，估計市值約2千萬元，並拘捕兩名負責收件的涉案人士，分別為14歲男童及36歲倉務員，其中14歲男童為一名中三生，事件中並沒收取報酬。

另外一名由南非抵港的28歲女旅客被揭涉嫌體內藏毒，排出500克的懷疑可卡因。3人各被控一項企圖販運危險藥物罪，明日（27日）同在西九龍裁判法院提堂。



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荷蘭寄港金屬碗 碗邊露破綻有燒焊痕惹懷疑

海關機場科人員周一經風險評估後，揀選及查驗一批由荷蘭到港、報稱載有5箱金屬碗的貨物，X光影像顯示貨物有可疑。人員打開檢查發現包裹內藏1,500個金屬碗，款式有兩款，人員並發現貨物有多個不尋常特徵，包括兩款碗重量不一，較重的一款金屬碗，碗邊有燒焊痕跡，而底部亦沒印有品牌字體，懷疑藏有毒品。人員遂將碗鎅開，經點算下，發現有750隻碗的底部藏有約30公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，市值達1800萬。

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫指，海關毒品調查科接手調查後，拘捕一名到貨運站提貨的36歲本地男子，報稱為倉務員，受委託取貨。海關指，販毒集團將毒品包裹混入大量正當貨物內， 以圖漁目混珠，增加海關偵查的難度。

大象型燈飾藏3公斤冰毒 14歲中三生被捕

另一宗同日發生的案件，海關機場科人員在機場揀選及查驗一批由老撾入口、報稱家居擺設的貨物，並在兩件大象造型的太陽能燈飾一個金屬部件內，發現藏有3公斤的懷疑冰毒，市值達180萬港元。人員翌日（25日）在旺角展開監控遞送行動，拘捕一名前來取件的14歲男童。海關毒品調查科高級調查主任吳子傑補充，被捕男童就讀中三，沒有三合會背景，於事件中並沒收取報酬。

海關呼籲青少年切勿貪圖金錢利益而販毒，或不要受委託，在不清楚貨品屬性下，貿然運送受管制物件進出香港；要避免泄露個人資料、地址作收件用途。

一名由南非抵港的28歲女旅客體內藏毒。（海關提供）

南非女旅客體內藏毒 塞42粒可卡因

第三宗案件中，海關在機場替一名28歲女旅客進行清關，當日她從南非約翰內斯堡經卡塔爾多哈飛抵本港。進行清關期間，海關人員發現有可疑，懷疑她體內藏有毒品，於是把她帶到醫院檢查。其後，女子從體內排出42粒共重約500克的懷疑可卡因，估計市值約40萬元，海關人員遂把她拘捕，並控以一項販運危險藥物罪名，案件明日在西九龍裁判法院提堂。