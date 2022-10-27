天眼直擊│筲箕灣內地男被斬過程曝光　逃跑跌倒遭7惡煞圍斬兼腳踢

筲箕灣昨日（26日）晚上發生斬人血案，23歲姓許內地男子途經筲箕灣東大街時，突然遭7名兇徒持刀襲擊。兩段事發時閉路電視片段拍得，當時一輛私家車突然駛至上址，7名兇徒持刀下車向事主追斬，事主轉身逃跑期間跌倒，結果遭一眾兇徒追及圍斬並拳打腳踢，兇徒得手後逃離現場。



其中一段閉路電視片段長約8秒，所見當時事主途經筲箕灣東大街，突然一輛黑色私家車駛至，在事主前面停下，車上跳出7名兇徒，持刀向事主追斬。事主見狀慌忙轉身掉頭逃跑，兇徒尾隨窮追。

另一段閉路電視片段則長約46秒，顯示事主奔跑約50米，至筲箕灣東大街4至10號東寶大廈對開失足跌倒，7名兇徒追至，手起刀落向事主圍斬並拳打腳踢。事主毫無還架之力，負傷倒倒臥地上，眾兇徒得手後逃離現場，片段至此結束。

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事件中遇襲姓許內地男子額頭及手受刀傷，救護員到場為他急救，所幸仍然清醒，送往東區醫院治理。現場遺下刀套及血漬等，警方封鎖現場調查，案件列「傷人」，交由東區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。7名涉案男子年約20至30歲，案發時分別身穿黑色及白色衣物。