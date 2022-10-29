17歲仔疑打波爭執遭圍毆　4青年「撻朵」亮刀打人被捕　最細15歲

本周二（25日）一名17歲青年在長沙灣麗閣商場附近籃球場打波時與人爭執，事後被多名自稱是三合會成員的男子圍毆。深水埗警區反三合會行動組經調查後，一連兩日（27至28日）在區內拘捕4名男子（15歲至18歲）。四人涉嫌自稱三合會成員，並以拳腳襲擊事主，當中15歲男生更用30厘米長牛肉刀指嚇事主。

四人涉嫌「自稱三合會成員」、「管有攻擊性武器」及「襲擊致造成實際身體傷害」。其中曾亮出牛肉刀的15歲男生及18歲男子現正被扣留調查，另外兩名15歲及17歲男生則已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。



事發於周二（25日）晚上7時許，17歲男事主在長沙灣麗閣商場附近籃球場打波時，與人發生爭執，其間對方有人自稱三合會成員。事後事主途經麗閣商場，遭4名男子撲出襲擊，其中一名男子曾亮出一把30厘米的牛肉刀指嚇，眾人亦拳打腳踢圍毆事主，得手後逃去。警員接報到場，發現事主左眼、左膝、嘴角受傷流血，於是將他送往明愛醫院治理，深水埗警區反三合會行動組跟進調查案件，深水埗警區聯同西九龍總區行動部人員於麗閣邨一帶作出巡邏。