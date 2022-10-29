25歲錫克教徒成香港首位包頭律師　冀以專業態度助有需要人士

6呎魁梧身形、蓄鬍子、以頭巾帽包裹長髮的25歲印度裔錫克教徒Saajandeep Singh，今日（29日）在金鐘高等法院宣誓，正式成為香港首位包頭律師。自小獨立和懂事的他，深受父母勤奮的處世態度影響，漸漸立志成為律師。Saajandeep表示，種族因素並不會影響他的事業發展，反而認為這是一個機遇，又期望將來能夠竭盡所能，以不偏不倚的態度，協助社會各階層的有需要人士。

他的哥哥Sukhdeep Singh亦為首位受洗錫克教徒公立醫院醫生，對弟弟成為香港首位包頭律師感到非常開心，又認為宣誓儀式是他努力多年來的成果。



Saajandeep Singh今日（29日）在金鐘高等法院宣誓，成為一名正式律師。（林澤鋒攝）

據了解，兩兄弟雖然是國際學校畢業，但家境不算富裕，任職紀律部隊、銀行行政助理的父母勉強負擔學費，但他們發奮圖強，最終雙雙成為服務社群的專業人士。弟弟Saajandeep接受《香港01》訪問時表示，對於能夠宣誓成為一名正式律師，感到高興及榮幸。他說，律師帶給人一種專業的感覺，亦可以幫助到社會各階層人士，尤其當他們在法律方面遇到困難和問題時，便很需要他人伸出援手，所以他自小便立志成為律師，盼有一天可竭盡所能，以不偏不倚的態度，為有需要人士伸出援手。

職場未受歧視 信種族因素不影響發展

作為錫克教徒的Saajandeep，雖然日常生活中需要配戴頭巾，文化背景亦異於其他本地人，但他在大學或職場上，均沒曾受到任何歧視，「每個人都非常熱情，他們很高興在法律界中，有來自不同種族背景的人能夠挺身而出」。事實上，法律界亦於2021年9月落實准許大律師以宗教頭飾取代假髮出庭，在種族共融上踏前一大步。

Saajandeep認為，種族因素並不會影響他將來的事業發展，反而覺得是一個機遇，令知名度增加，「雖然我的職業生涯剛剛開始，但很多人已經知道我是誰」。他又提到，自己擅於與來自不同背景的人聯繫，在交談及互動上，也有一套獨有的方式，相信這亦是個人優勢之一。

哥哥Sukhdeep為威爾斯醫院外院醫生，亦為香港首位受洗錫克教徒公立醫院醫生。（醫管局網頁圖片）

哥哥為公院醫生 疫情期間站前線抗疫

Saajandeep與哥哥Sukhdeep Singh於香港土生土長，而且同樣憑努力成為專業人士，可謂「一門雙傑」。哥哥Sukhdeep於中大醫學院畢業，其後成為威爾斯醫院外院醫生，亦為香港首位受洗錫克教徒公立醫院醫生。Sukhdeep於新冠疫情期間，亦請纓加入「Dirty Team」治理確診者，站於抗疫最前線守護病人。Sukhdeep對於弟弟成為香港首位包頭律師，感到非常開心，又認為宣誓儀式是他努力多年來的成果。

Saajandeep則笑言，不是因為哥哥有如此成就才發奮圖強，強調他們自小就很獨立和懂事，加上深受父母勤奮的工作態度所影響，便成就今天的他。