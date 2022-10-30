六旬婦偕女兒女婿赴元朗游泳池游泳　突抽搐昏迷送院亡

今日（30日）上午8時53分，一名66歲姓黃女子到元朗體育路10號元朗游泳池游泳時，突然遇溺，救生員發現救起並報警。事主昏迷，被送往博愛醫院搶救，惜最終不治。死者死因有待驗屍後確定。



據看台一名男目擊者所講，事發前事主在1.1至1.4米水深的副池游水，及後返上池邊，再由救生員報警。警方將案件列作「送院時死亡」，到現場向目擊者了解事件。



香港政府拯溺員總工會在fb專頁表示，一名老婦與家人在副池游泳時，期間感到身體不適，兩名家人將老婦扶到岸上池邊休息，老婦續後出現惡心、嘔吐等症狀，救生員見狀立即前往協助，在護理期間老婦開始失去意識，於是即時替她進行心肺復甦術及使用自動體外心臟去顫器搶救，期間進行一次電擊，直至救護員到場接手，傷者送院前仍然昏迷。

家人在醫院了解情況，狀甚傷痛。家人指死者是游池常客，本身無病痛、每日都會前往游水，副池亦淺水，形容今次是意外。

據了解，事發時死者與女兒及女婿，到元朗游泳池游泳。於約大半小時後，死者疑似不適，自行返回池邊，女兒見狀亦前往了解。死者口吐白沬及抽搐，救生員於現場即時搶救，可惜死者送抵醫院後證實不治。