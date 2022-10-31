新界北反黑組瓦解偷車集團　起回5架失車拘4男女

警方新界北總區留意到區內偷車罪案有上升趨勢，10月展開名為「雄威」（MIGHTYHERO）的反偷車行動，經調查後鎖定疑犯身份，於上周六（29日）以「盜竊」、「藏有攻擊性武器」及「行使虛假文書」罪拘捕2男2女，年齡介乎24至38歲。被捕4人為朋友關係，警方在八鄉、天水圍及元朗起回5部失車以及一批攻擊性武器，並將落案起訴一名主腦5項偷車罪及兩項行使虛假文書罪。



鑑於新界北總區今年第1至第3季共錄得154宗涉及私家車的擅自取去交通工具案件，較去年同期有上升趨勢，新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德指留意到上述情況，經過情報搜集、分析及深入調查後，鎖定一個活躍於區內的偷車集團。集團針對停泊在偏僻地方的舊款私家車下手，得手後會駛到預先準備好的地方或者倉庫，變賣圖利或者將私家車兜售予不法份子作非法用途。

反黑組人員遂於上周六（29日）下午約1時30分採取拘捕行動，在天水圍天悅邨拘捕4人，包括2男2女，年齡介乎24至38歲。4人為朋友關係，皆報稱無業，其中2男有三合會背景。被捕人士中，包括一名集團主腦，他被通宵扣查，稍後會被警方落案控告5項偷車罪及兩項行使虛假文書罪。警方相信已成功瓦解一個活躍於新界北的偷車集團。

5架失車於今年10月7至27日在元朗及八鄉區報失，市值約30萬元，警方已全數起回。其中一部失車被套上假牌在天悅邨內尋獲；另一部則在天水圍一個露天停車場尋獲。另外有一架無掛車牌的失車在八鄉逢吉鄉路路邊尋獲。警方又在元朗一個倉庫內，尋獲兩部無掛車牌的失車。行動中，警方檢獲假車牌、一批懷疑用作偷車的工具及一批攻擊性武器，包括一支伸縮棍、一支棍形電筒及3把牛肉刀。