佐敦入屋行劫｜6匪偷的士扮送貨衝入屋　掠$200萬財物遭一網成擒

昨晚（10月31日）佐敦文華樓入屋行劫案，6賊黨遭一網成擒。警方交代案情時指，賊人偷的士犯案，其中5名刀匪落手，掠走高達200萬元財物。據了解，有人扮送貨闖入單位，將屋內3名男子綁起，幸警方早已接獲線報，派員埋伏，一招「黃雀在後」將匪徒一網打盡，成功起回全部贓物，亦無釀傷亡。警方表示，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。



+ 4

今日（11月1日）凌晨約零時，西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫向傳媒交代案情。他表示，警方早前接獲線報，指一個本地犯案集團，正計劃行劫文匯街一住宅單位。西九龍總區重案組其後深入調查及情報分析，及至昨傍晚約6時半，發現6名可疑男子乘坐一輛的士，抵達文匯街17至24號後座文華樓。其中5名男子落車後，乘搭升降機登上一單位。

約半小時後，該5名男子離開大廈，探員見時機成熟，即一湧而上，採取拘捕行動，當場制服該5名男子及的士司機，並在該5名男子身上，搜獲3把牛肉刀、1支鐵筆及大量贓物。警方經調查後，相信他們行劫13樓一單位，遂立即登樓調查，救出3名被索帶綁起、膠紙封嘴的男子（23至29歲）。

+ 12

消息稱，賊人昨早於荃灣偷走涉案的士，然後套上假牌犯案。事發時，有人扮送貨闖入單位內行劫，掠走約35萬元現金、8隻名錶、多部手提電話及筆記型電腦等電子器材，總值高達200萬元。幸警方早已派員埋伏，及時將賊人繩之於法，並起回全部贓物。

該6名本地男子（18至43歲），同涉「行劫」、「擅自取去交通工具」及「行使虛假文書」被捕，將會被通宵扣查，稍後將被落案起訴。據了解，他們全部有黑社會「和勝和」背景。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫在場調查。（林振華攝）