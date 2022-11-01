旺角百年古榕樹倒塌　專家分析死因：生長空間狹窄致枯死

旺角聯運街一棵列入古樹名木冊、樹齡超過100歲的古榕樹，於今早（1日）3號風球下倒塌，連根拔起橫亙行人路上。有「樹博士」之稱的香港教育大學教授詹志勇，分析該棵古榕樹倒塌原因，認為是大樹的生長空間狹窄，樹根被困在混凝土，逐漸衰弱以致枯死。他亦察覺到有數條樹根被人為鋸斷，削弱樹根鞏固大樹的力量。對於榕樹壽命原可達千年以上，教授倍感可惜，警告若當局一直不改變現行種植方法，城市的古樹只會逐一枯萎。



大樹生長空間猶如「大碟變咗豉油碟」

香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇，接受《香港01》訪問指出，估計涉事古榕樹的樹齡達150歲以上，其原生環境不是在馬路旁，而是在泥土上。不過隨着城市基建發展，道路工程將地面降低並在附近鋪上混凝土，該古榕樹由一個僅約2米乘2米多的長方形磚籬笆圍着，被局限生長空間，導致樹根衰弱，「困死咗，企唔穩」，久而久之斷裂，倒塌時掀起樹板根。詹教授形容大樹生長空間的演變，猶如「大碟變咗豉油碟，（大樹）在辛苦空間捱世界」。

有數條樹根屬人為鋸斷 估計沒跟從建築指引

詹教授亦指出，看過相關照片後，留意到明顯有5至6條粗樹根屬人為鋸斷，有修剪痕跡，相信是當日大樹周邊圍起籬笆時，遭人鋸走；而折斷的樹根橫切面顯示為褐色，有真菌感染跡象。他亦察覺到另一細節，往馬路方向的地面有掀起痕跡，懷疑馬路附近曾動土進行地下工程，以鋪設電線或水管等，估計此舉令30至40%的根部被切斷，削弱鞏固大樹的力量。他續補充，指10厘米粗度以上樹根可承托數噸力，亦可承受颱風吹襲。

詹教授指，該棵大樹的樹葉密度較低，狀況不健康。（翁鈺輝攝）

翻查2020年發展局的文件，大樹樹根切斷或損毀，可能因挖掘或挖坑工程所致。文件中，指引列明若需在古樹名木附近進行工程，樹木保護範圍由樹冠垂直2米以上範圍、地下2米，以及水平2米範圍，以提供有足夠空間讓樹根和樹枝生長。

根據古樹名木冊資料，涉事古榕樹樹冠直徑達25米，樹高14 米，十分龐大。詹教授指出樹根生長空間需要廣闊位置，惟在本港高密度的城市中，未能滿足條件，他批評有關種植方法錯誤，違犯大自然種植條件。當時該棵榕樹生長的周邊，一側在磚地上，有隙縫讓空氣、水滲入，為樹提供氧分。另一側在混凝土上，工程會將地下泥土壓實，以防止地陷，既不透氣又不透水，令可讓樹木正常生長的土壤遭受破壞。

榕樹生長之處一側為磚地，另一側在混凝土，生長環境惡劣。（香港古樹名木網站)

榕樹原可長成千年 樹枯萎有跡可尋 或遭部門忽略

涉事古榕樹根部枯萎早有跡象，詹教授指出，該棵大樹的樹葉密度較低，樹葉數量較正常的榕樹少一半，相信已有一段時間呈現衰弱的狀態，並認為每年年檢，應能察覺該樹狀況並不健康。他又形容，用磚構成的籬笆矮牆有爆裂痕跡，是大樹發出的警號「叫緊救命」，反映不夠位生長。他批評有關樹木管理部門忽視其先兆，沒有及早救樹、改善其生長空間，反而逆其道而行，只修葺籬笆填補水泥。

詹教授認為該樹被收編在古樹名冊，證明為寶貴的天然遺產，惟它生前並未遭到善待，若當局一直不改變現行做法，城市的古樹將會逐一枯萎。他又提出外國保育樹木的做法，當大樹被鑑定為古樹，政府部門會想盡辦法補救，改善古樹的生長環境，例如鑿開混凝土，在附近添加優質土壤，使樹木生長得更加強壯。他嘆息，普遍榕樹可活1000年以上，而倒塌的大樹只活了100多年，對此感到可惜。