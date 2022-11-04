警搗屯門村屋毒品儲存倉　檢2,100萬元可卡因　拘雌雄毒販

警方毒品調查科根據情報分析及深入調查後，於昨日（3日）在屯門採取反毒品行動。行動中，警方在屯門一村屋單位內以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕一名26歲本地男子及一名25歲本地女子，二人為情侶關係，並於村屋單位檢獲25公斤懷疑可卡因及一批毒品包裝工具，市值約港幣2,100萬元。



毒品調查科行動組（3A）高級督察陳熾華簡報案情。（黃偉民攝）

昨日（3日）下午4時，人員發現一對可疑男女離開屯門泥圍一村屋單位，遂上前截查，在二人身上並沒有發現可疑物品。人員隨即押解二人到他們租住的村屋單位調查。經搜查後，發現單位大廳存放25磚，每磚約重1公斤的懷疑可卡因及一批毒品包裝工具，警方以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕26歲姓劉男子（報稱無業）及25歲姓阮女子（報稱為美容師），二人為情侶關係。警方相信該毒品儲存中心大概運作了一星期。



被捕男女現正被扣押調查。被捕男子會被暫控一項「販運危險藥物」罪，並於明日（4日）上午在屯門裁判法院提堂。被捕女子則獲保釋候查，下月中向警方報到。警方相信今次行動成功堵截大批可卡因流入本地市場。

毒品調查科行動組（3A）高級督察陳熾華指，毒販會租用較為偏遠，而且人跡罕至的村屋單位作為毒品儲存及分銷中心。正如是次案件中，涉案村屋單位位處於１村內較深入的位置，四周由其他村屋包圍，需要透過村屋與村屋之間，縱橫交錯的內街和巷子出入涉案村屋，出入口亦非常隱蔽。警方相信，毒販希望藉此逃避人員追查，增加執法難度。

警方呼籲業主及市民，如果發現有陌生人經常出入村屋附近單位，例如經常搬運一些大型行李箱、紙皮箱或大型儲物袋，甚或有人要求租住位置比較偏遠的村屋單位時，需要加倍留意，有需要時應與警方聯絡。

警方重申，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判終身監禁和罰款500萬元，市民切勿以身試法。如市民有其他毒品活動與警方提供，可致電警方24小時毒品舉報熱線2527 1234。