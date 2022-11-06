針對橫越雙白線行為　警石澳等地錄影執法　逾200輛車違例

近期頻繁發生駕駛者高速入彎失控越過雙白線，與對頭車迎頭相撞。港島總區交通部執行及管制組自9月起於石澳道、大潭道、淺水灣道等一帶，靈活運用錄影執法模式，針對橫越雙白線的車輛進行執法，已識別超過200架車輛，打擊危險駕駛行為。



港島交通部積極研究交通意外成因，尤其石澳一帶路面狹窄，駕駛者往往由於高速入彎失控，導致越過雙白線，與對頭車迎頭相撞，造成嚴重交通意外。過去石澳一帶就曾發生致命交通意外。2021年12月1日，有一輛電單車司機於石澳道失控越過雙白線，被對面線懷疑收掣不及的私家車撞倒，該名電單車司機其後證實死亡。同月26日，一輛私家車於大潭道越過雙白線，與對面線的電單車發生相撞，電單車司機死亡。今年9月4日，石澳道亦有一宗電單車因為越過雙白線與對頭私家車發生相撞的嚴重交通意外，女電單車司機手腳及臀部受傷，情況嚴重。

有見及此，港島交通部特遣隊人員進行研究，辨識駕駛者因高速入彎而容易橫越雙白線的位置，進行錄影執法。交通人員會針對蓄意或魯莽橫越雙白線，並可能對其他道路使用者構成危險的駕駛者，進行執法行動。自9月中旬行動開始，警方已識別超過200架車輛於錄影地點橫越雙白線，警員會跟進調查並作出檢控。

根據第374G章《道路交通（交通管制）規例》第11條，除非遵循警務人員指示、右轉駛入任何與該車路毗連的道路、處所或地方、或有其他合法理由，司機須確保車輛或其任何部分不在連續白綫或附有虛綫的連續白綫或其任何部分之上，亦不駛越或橫過該綫或其任何部分。駕駛者若觸犯橫越雙白線的規定，除了罰款的懲罰外，並會被記3分。如果情節嚴重，對道路使用者構成嚴重安全隱患，警方可能以「危險駕駛」拘捕有關駕駛者。

警方呼籲，胡亂橫越雙白線有可能導致嚴重或致命交通意外，港島交通部人員會持續嚴厲執法，利用科技以錄影執法打擊危險駕駛行為，致力保障道路使用者安全。