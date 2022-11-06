元朗屯門斬人｜新義安和合圖恩怨未了　勝和男借車被點錯相捱斬

元朗凌晨發生「閘車」斬人血案，司機疑遭「點錯相」慘捱五刀。兩個黑幫幫派尖沙嘴新義安及和合圖積怨極深，雙方關係水深火熱，廝殺火併無日無之，早前先有和合圖「粒粒」為爭女吹雞斬新義安「阿雀」，今凌晨再有元朗攔車劈友。消息指，尖沙嘴新義安為了報復對家，近日經常派刀手跨區入元朗，四處駕車兜截仇家車輛，見人就斬，今凌晨途經大棠路時發現其中一部目標車輛，不由分說便猛劈司機。據悉，傷者是荃灣勝和人馬，早前向和合圖成員借車，結果疑被「點錯相」。



消息指，尖沙嘴新義安及和合圖之間的恩怨極多，無法細數。早前新義安殺入香港仔、田灣一帶，爭奪區內生意，與和合圖爆發激烈衝突。8月3日，兩幫派在香港仔大道一間酒吧發生糾紛，結果當日凌晨，雙方在南區三度集體打鬥，包括香港仔大道、華富邨華翠樓及鴨脷洲利東邨東茂樓。

▼8月3日港島南區兩黑幫集體打鬥▼



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直至在9月21日，新義安為走私生意與和合圖再起事端。和合圖「安B」駕車時，於西環堅尼地城海傍遭新義安刀手駕車追撞，再遭斬傷兩腳。有傳「安B」腳部深受重創，令和合圖一方恨意加深。

▼9月21日和合圖「安B」西環被斬▼



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後來再有兩黑幫人馬為爭女而報復斬人。新義安「阿雀」因犯事入荔枝角收押所，結果女朋友移情別戀，轉投和合圖「粒粒」。10月8日，雙方在元朗狹路相逢，繼而發生口角，「粒粒」最終「吹雞」找來刀手闖入永順食店，襲擊正在吃早餐的「阿雀」等3人，事後警方共拘8人，包括主腦「粒粒」。

▼9月21日新義安「阿雀」元朗被斬▼



兩派間的積怨無從消減，反而如雪球般愈滾愈大，尖沙嘴新義安近日更展開報復行動，鎖定對家多部車輛的車牌，連日來派刀手駕車入元朗尋仇，一旦發現對方車輛後便施以襲擊。

消息指，傷者為一名有荃灣勝和黑社會背景的姓陳（40歲）男子，綽號「風雲」，報稱車房工人。荃灣勝和及和合圖關係友好，傷者早前向和合圖一方借車一用，沒料到竟招致血光之災。今凌晨3時許，他駕駛該輛私家車沿大棠路而行，詎料竟碰上新義安的刀手車隊，三車前後包抄，一車在前、兩車在後，約7至8名男子下車衝上，以硬物擊毀陳所駕駛的私家車的車窗，打穿大銀幕，繼而亂刀狂斬，逞兇後各自沿不同方向逃之夭夭。

傷者身中五刀，左上臂、臉部、胸部、左背皆有刀傷，傷口長約5至8厘米。他負傷駕車逃至大旗嶺村，據悉是和合圖的根據地，並致電向友人求助，對方聞悉後，立即陪同他到博愛醫院求醫。案件現由元朗警區反三合會行動組接手調查。據悉，傷者報稱無欠債，亦沒有與人結怨，初步估計他被「點錯相」，因車主有和合圖背景，相信刀手認車牌斬人，但錯斬傷者，而案件與兩幫派的積怨有關。

▼11月6日勝和男借和合圖車疑被點錯相捱斬▼

