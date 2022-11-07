元朗屯門斬人｜反黑組一連兩天拘7男　涉傷人刑毀

元朗、屯門昨凌晨（6日）發生接連發生兩宗傷人案件，均與黑幫糾紛有關，不過都是擺烏龍「點錯相」，而案件涉及尖沙咀新義安及和合圖的仇怨。據悉，尖沙咀新義安為報復對家，近日經常派刀手駕車殺入新界，若認出對方的車輛便會動手。

兩宗傷人案均交由新界北總區反三合會行動組第一隊接手調查案件。人員經過深入調查及情報分析後，昨日及今日一連兩天（6日至7日）於全港多區拘捕7名男子，年齡介乎22至42歲，涉嫌傷人及刑事毁壞，懷疑與案件有關。警方調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。



警方封鎖涉事私家車調查。（陳永武攝）

昨日（6日）凌晨3時許，元朗發生一宗「閘車」斬人血案。一名有荃灣勝和黑社會背景的姓陳（40歲）男子，早前向和合圖一方借車駕駛，凌晨3時許，駕車沿大棠路而行，詎料竟碰上新義安的刀手車隊，三車前後包抄，一車在前、兩車在後，約7至8名男子下車衝上，以硬物擊毀陳所駕駛的私家車的車窗，打穿大銀幕，繼而亂刀狂斬，逞兇後各自沿不同方向逃之夭夭。傷者身中多刀，負傷駕車，再由友人陪同他到博愛醫院求醫。

同一日凌晨1時許，一名姓扶（22歲）男事主與3名友人在屯門一帶遊車河，4人皆沒有黑社會背景。當車駛至屯門蝴蝶灣公園外，男事主獨自到上址公廁小解，詎料突然有8名惡煞走入廁內，其中兩人手持牛肉刀，壓住男事主的手臂，質問他是否認識一個人，又問﹕「你有冇跟人？」男事主聞言大惑不解，急忙解釋指不認識對方所說的人，掙扎期間被對方的牛肉刀鎅傷手臂，留下約10厘米長的傷口，先後撲到四間醫院求醫。