實況曝光│躁司機違泊遇查　爆粗向警吐口水　警：𠵱家拉你襲警！

屯門上周五（本月４日）發生司機向警員吐口水的襲警案，網上近日流傳2條影片，還原當晚現場情況，涉案男司機懷疑違例泊車時遇警員截查，在友人的陪同下，向3名警員夾以粗言穢語辱罵，表現狂躁，疫情下更沒有戴口罩，更朝其一名警員直接「放飛劍」，令警員臉上沾上口水。受辱警員即場表示：「𠵱家拉你襲警！」但司機仍然不合作，拒絕戴上手銬。被吐口水的警員一度取出胡椒噴霧打算制服對方，司機的友人立即阻止，最終司機態度軟化表示歉意，當場被捕，雙手被反鎖鎖上帶返警署。



警方上周五在屯門區一帶打擊違例泊車，其間見到涉案司機和友人非法泊車，於是上前截查，其間有警員被吐口水。（網上影片截圖）

涉案的34歲姓陳司機涉嫌「襲警」被捕，經酒精測試證實沒有飲酒，事後報稱不適，清醒被送往屯門醫院檢查，案件交由屯門警區刑事調查隊第9隊跟進。

案發上周五（4日）晚上10時許，警方在屯門區一帶打擊違例泊車，其間見到陳和友人龍門路43號一座屋苑對開違例泊車，於是上前截查。

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根據網上流傳的兩條短片，陳表現極不合作，不但未有聽從人員指示出示駕駛執照，而且不停大聲用粗言穢語挑釁在場警員，甚至上前向其中一名警員的臉上吐口水，更囂張挑釁稱「拉我吖！」，受辱警員即說：「𠵱家拉你襲警！」，但陳亦未收歛，反問：「你影相呀，你睇片吖！」，又聲稱「咳咋，唔舒服」。

現場另外兩名警員嘗試將陳制服，但他極力反抗拒捕，甚至高呼「唔好郁我，唔好掂我，我當你打我」；而被吐口水的警員一度取出胡椒噴霧，打算向陳的臉部施放作出制服，陳的同行友人立即阻止，向警員表示毋須使用。

涉案司機最終司機態度軟化甘願被捕，雙手被反鎖鎖上帶返警署。（警方圖片）

最終陳態度軟化，現場警員則稱「我而家拉你錔你，唔好郁嚟郁去」，陳表示「已沙冧」作歉意，又願意接受拘捕和調查，終雙手被手銬反鎖，被警員押上警車再帶返警署調查。