年初油麻地斬人案影片曝光　男子遭兩刀手追斬　女途人嚇到狂奔

油麻地今年3月14日發生斬人血案，當時有一名54歲姓梅男子在街頭遭兩名刀手伏擊，身中多刀送院。事隔近8個月，案發時影片近日在網上流傳，令事發情況曝光，片段更見到先後有兩名女逃人與刀手距離極近，其中一名女子更險被波及，在場急奔逃跑。

事發現場為上海街209號對開，事發時為當天晚上8時許，網上流出的影片相信是裝設在現場附近的閉路電視拍攝，只見身穿黑色外套、白色上衣的男事主當時站在白色七人車旁邊，突然有一名穿黑衣的蒙面男持利刀衝出，事主猝不及防，曾嘗試用手擋刀，但似被斬傷需負傷逃命。當時一名女途人與男事主距離最近僅約兩步，見他遇襲大嚇一驚，因怕被波及，搶先跑出馬路保命。

《香港01》就案件向警方了解，獲回覆指案件暫未有人被捕。



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詎料男事主亦隨女途人跑過馬路，見時當時有車輛經過，使險象環生。此時另一名刀手跑至加入襲擊，幸女途人過馬路後走向另一方向，沒有受連累，而男事主逃至便利店門口，已無路可逃，被斬至跌倒在地上掙扎，刀手並沒罷手，繼續揮刀，向事主四肢、身軀亂劈。

其後一輛接應的白色私家車緩緩駛至馬路中央，兩名刀手逞兇後，便走出馬路欲登上私家車，惟另一名身穿黑衣的長女途人剛巧行經，一度撐着車家車門，她其後見到黑衣男持利刀，疑受驚急奔離開，刀手即迅速上車逃離現場絕塵而去，行兇過程僅約20秒。