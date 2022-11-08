69歲鐵騎士帶「P牌」仔高速攝車罅　警怒斥﹕賠唔番條命畀人阿媽

網上昨日流傳多段車Cam影片，可見至少5輛電單車沿大埔汀角路而行，帶頭鐵騎士高速飛馳，連環穿插車罅，在兩條行車線來回擺動，險象環生。交通警員目擊驚險一幕，登車追停，終揭發帶頭司機為69歲退休光頭漢，車隊中更有「P牌」司機。

交通警員怒不可遏，指斥69歲司機行為魯莽，「你69歲人啦阿叔，你仲揸到好似格蘭披治咁？」、「啲靚仔P牌，炒埋一碟，五個死晒呀你知唔知呀！」、「條命係好緊要架，條命你賠唔番畀人阿媽呀！」起初司機解釋自己假日玩車，一時興起，後來亦表現有悔意，「我真係好慚愧」。不少網民大讚警員﹕「字字鏗鏘字字精警，一個字都冇講錯」。



片段拍攝於10月30日下午3時許，車Cam影片相信是帶頭電單車所拍攝，當時車隊沿汀角路往大埔工業邨而行，駛至汀角路及南運路交界燈位時，帶頭電單車接連在四車之間穿插，於兩條行車線左搖右擺。其間，一名交通鐵騎正在汀角路截查一輛私家車，交通警員驚見電單車的危險駕駛行為，立即登上鐵馬尾隨追截，最終電單車在汀角路及大發街交界，因交通燈號而停車，被追上的警員截停查問。

光頭漢辯稱假日玩車 警﹕乜嘢假期都唔係咁玩啦

交通警其後召同僚到場增援，經調查後，發現駕駛帶頭電單車的光頭男司機為69歲退休人士，而車隊中有「P牌」的新手司機。該名交通警員即時火冒三丈，批評光頭漢駕駛時不顧安全，「玩到好似舞龍咁喎！你69歲仲咁樣揸法！」對方解釋自己只是假日玩車，令警員更為動怒，「乜嘢假期都唔係咁玩啦！你咁樣左穿右插！」

交通警繼續怒斥光頭漢，認為他帶着年輕人魯莽駕車，隨時會害他人送命。「啲車跟住你玩，你要型呀嘛？你69歲人啦阿叔，你仲揸到好似格林披治咁？」、「啲靚仔P牌，炒埋一碟，五個死晒呀你知唔知呀！」、你揸幾十年梗係冇問題啦，你handle（控制）咗架車梗係冇問題啦。」

他續稱﹕「全個路冇問題，夜晚晚冇人嘅，你一個人玩我唔介意，頭先條路咁多車，你仲要左擺右擺係咁攝，都唔緊要，你仲要揸到百幾，點跟你呀個靚仔！」他直指自己要高速尾隨追截，交通鐵馬也因而發熱，「如果唔係個燈口，我追你唔到添啦阿叔！」

交警兒子剛考車牌 斥做壞榜樣隨時害人不淺

後來亦真相大白，交通警之所以如此生氣，是因為自己亦有一名年約20歲的兒子，近日考獲車牌，「阿叔，我咁著緊，我個仔差唔多大，一炒冇㗎啦，皮包鐵呀大佬！」又苦口婆心稱﹕「條命好緊要呀，條命係好緊要架，條命你賠唔番畀人阿媽呀！」他指年輕車手有樣學樣，一起左穿右插，「你保護唔到佢㗎嘛！」而年輕人只會不斷加速，不會收慢，隨時直插其他車輛的車尾，痛心稱﹕「啱啱新娘潭先死兩個呀！」

光頭漢被罵至垂頭耷耳，未敢反駁，亦多次承認自己的問題及向警員致歉﹕「我斷就斷正，但你番說話刻骨銘心」、「我真係好慚愧」。

不過，其後有人將影片放上社交平台，批評警員的態度惡劣，且歧視他人年齡，結果未獲網民認同，反而眾人一面倒大讚交通警員的說法有理。

網民意見﹕



「段片咁嘅駕駛態度累唔到自己都隨時累死人，逢車過車咪玩啦，要飛既唔好係馬路飛，唔好當架車同馬路係玩具咁玩。」

「依家截停你鬧你幾句；總好過出左事比人地屋企人鬧一世」、

「喱位長官嘅語氣唔算係最差嗰啲，感覺上係有啲苦口婆心嘅感覺......就算喱位長官唔鬧，如果要上庭的話，相信法官都會咁鬧。今次我respect（尊重）喱位長官呀！話晒都真係會危害其他道路駛用者嘛！」

「出車總有人鍾意揸到老連咁快，啲後生仔唔識死死跟，隨時炒。」

「字字鏗鏘字字精警，一個字都冇講錯。」

「我開頭睇，點解要咁燥呀，抄過牌啫，再睇落去，阿sir講我都有個仔咁大時，我明哂，真係自己點飛都好，唔好累人。」

「都係教訓形式啫，有少少粗口都接受到！」