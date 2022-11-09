長洲毆鬥紅衣男貌似錢嘉樂　經理人回應：暫未找到他，一看就知…

【長洲MMA／錢嘉樂】日前網上瘋傳兩名男子在長洲街頭打鬥的影片，其中處下風的紅衣男被指貌似藝人錢嘉樂，內地傳媒更以《57歲錢嘉樂被曝街頭與人互毆！動作專業卻被嘲慘敗，對方一直挑釁》為題報道，惹來網上熱議。錢嘉樂經理人Helen在無綫節目《東張西望》回應事件，表示因錢嘉樂很忙，暫時未找到他，但強調「一看片就知根本不是錢嘉樂，所以無須回應！」。

錢嘉樂是著名動作指導及導演，身手了得，但片中紅衣男雖然勇悍，但與灰衣男大戰三個回合卻處下風，不少網民直言根本不是錢嘉樂，而Helen亦稱：「大家都知道錢嘉樂是最斯文及情緒智商最高嘅動作導演，又怎會同人打交和起紛爭呢？」



網上流傳打鬥情況的截圖，有網民認為紅衣男貌似錢嘉樂。（網上圖片）

網上瘋傳的片段長約4分鐘，只見一名身穿紅色上衣男子站於路邊一角玩手機，期間一名推着手推車的灰衣男子上前，疑因要擺放手推車而要求紅衣男站開，紅衣男疑抵不住挑釁，一腳推開手推車，再向灰衣男頭部打出一輪「組合拳」，灰衣男不敵倒下，瞓身趴向手推車上，隨即起身揮拳還擊，途人見狀四散。

藝人錢嘉樂是武術指導，身手相當了得。（資料圖片）

雙方經三回合對打，其間不斷以粗口互相挑釁，可見紅衣男似稍有不敵，糾纏一輪後，兩人終休戰離去。

打鬥期間現場有大量路人經過，不少人嚇得紛紛走避，但直至打鬥結束仍不見有警員到場，警方發言人則表示，近日未有接獲長洲有打鬥報告。