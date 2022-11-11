尖沙咀地盤墮鋼筋擊斃男工　遺孀親友到場路祭　嚎哭招魂：返嚟啦

尖沙咀亞士厘道一個地盤周二（8日）發生奪命工業意外，約20多條鋼筋從一樓墮下，擊中43歲男工人王嚴然，王被壓住身體多處受傷，送院搶救不治。死者遺下一名內地妻子及13歲在學女兒。今日（11日）上午11時許，死者遺孀及親友一行五人到意外現場路祭，道士搖著銅鈴，念念有詞，帶領家屬招魂，一眾家屬喊道：「返嚟啦！」其中王太難抵喪夫之痛，不禁嚎哭，要由親友以紙巾拭淚。現場燃點的香燭煙霧彌漫，念經聲與哭泣聲不絕，場面傷感。



燃點的香燭煙霧彌漫，遺孀（中）持香拜祭，場面傷感。（蔡正邦攝）

道士搖著銅鈴，念念有詞，帶領家屬招魂。（蔡正邦攝）

王太難抵喪夫之痛，不禁嚎哭，要由親友以紙巾拭淚。（蔡正邦攝）

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上午約11時，遺孀王太與親友一行五人帶同香燭、祭品到意外現場路祭，各人進入地盤前均戴上安全帽。道士到場後，開始做招魂儀式，他搖著銅鈴，念著經，帶領一眾家屬拜祭，王太與親友持香跟隨高喊：「返嚟啦！」其間眾人難抵傷感之情，一邊持香拜祭，一邊嚎哭。燃點的香燭煙霧彌漫，現場念經聲與哭泣聲不絕，場面淒清。

現場燃點的香燭煙霧彌漫，念經聲與哭泣聲不絕，場面傷感。（蔡正邦攝）

43歲男死者王嚴然，據悉由二判承建商聘請，於地盤從事消防喉鋪設工程。意外後，死者遺下妻子及13歲女兒。遺孀王太日前接受《香港01》訪問時稱，丈夫及女兒約5年前來港生活，與家姐同租深水埗一劏房單位居住，王太則留在內地照顧父母。王太表示，丈夫一直是家庭支柱，生活艱苦，早幾年大部分時間需由其家姐代為照顧女兒。直至兩個月前，王太持雙程證來港照顧女兒，並希望能給予女兒一個圓滿家庭，豈料卻突然傳來噩耗。

王太當日泣訴意外「好無辜，無緣無故」，並指丈夫的僱主表示會負責殮葬費及協助申請關愛基金，惟慨嘆未來家庭前路茫茫，「唔希望影響到小朋友（未來）」。