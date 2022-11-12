警夥食環署旺角「犁庭掃穴」反罪惡　12人被捕或票控

旺角警區牌照組、雜項調查隊、反三合會行動組、特別職務隊、西九龍總區交通隊、警犬隊、西九龍總區機動部隊聯同食環署，昨日（11日）展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」反罪惡行動，突擊搜查旺角區多個單位，搗破1個間懷疑賣淫場所、1間懷疑毒窟及1間懷疑色情光碟售賣店，共拘捕8男1女（40至56歲），分涉「經營賣淫場所」、「經營毒窟」、「販毒」、「吸食或注射毒品」、「發布淫褻物品」、「管有淫褻物品以供發佈用途」。被捕賣淫場所負責人亦涉違《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）遭票控。



行動期間，人員亦巡查區內夜總會、酒吧、會址、麻雀館及食肆等25間場所，發現深圳街10號一食肆及登打士街37號一夜總會，分別因為枱與枱之間的距離不足1.5米、有顧客未能出示快測結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。該食肆被勒令由傍晚6時至翌日凌晨4時59分禁止堂食，其餘時間亦不得多於2人一枱，為期7天；涉事夜總會則須停業14天，人員稍後會票控負責人。

此外，花園街一間麻雀館，亦有1名46歲女顧客出示懷疑屬於他人的電子針卡，涉嫌「企圖誤導警務人員」及「未經准許而入境及留下」被捕。