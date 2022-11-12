警搗火炭工廈製毒工場　檢2000萬元霹靂可卡因　一黑幫男被捕

警方於周四（10日）在火炭一工廈拘捕一名男子，懷疑他將單位作製毒工場及毒品儲存倉庫，並在單位內檢獲值2000萬元的毒品。警方相信販毒集團疑在11月至12月世界盃賽事舉行期間，為全港各區娛樂場所提供不同種類的毒品。



警方檢獲13.5公斤懷疑霹靂可卡因。（黃偉民攝）

港島總區特別職務隊第二隊主管伍恩翹高級督察指，根據線報及深入調查，警方成功鎖定一名男子及一個位於火炭山尾街的工廈單位，懷疑男子將單位用作製毒工場及毒品儲存倉庫，並將製作好的毒品經其他販毒成員在本地分銷。

警方於11月10日在工廈內截查該名男子，並在其租用的單位搜出13.5公斤懷疑霹靂可卡因，34公斤懷疑用作製毒用途的粉狀化學物品及多樽液態化學物品，以及一批製毒工具，包括電磁爐、燒杯、量杯、電子磅、工業用攪拌器等。行動中，警方檢獲的毒品市值約2000萬港元。

警方以涉嫌製毒罪拘捕該名男子，他報稱是運輸工人，有黑社會背景，被暫控製造危險藥物毒，稍後將會在東區裁判法院提堂。伍恩翹指，事件疑有黑社會在背後操縱，不排除有進一步拘捕行動。他相信販毒集團疑在11月至12月世界盃賽事舉行期間，為全港各區娛樂場所提供不同種類的毒品。警方表示會繼續打擊毒品活動，打擊黑社會收入來源。