警深水埗冚釣魚機賭檔檢約2千元賭款　9男女被捕

深水埗警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，昨日（12日） 凌晨零時展開代號「犁庭掃穴」(LEVINGTON) 的反罪惡行動，突擊搜查荔枝角道292號1單位，搗破1個懷疑非法釣魚機賭檔。



人員在單位拘捕1名43歲本地女子涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），她同時被發現為通緝人士。另外，1名本地女子、1名持雙程證男子、4名本地男子及兩名外籍男子，年齡介乎29至61歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。其中3名被捕人士亦同時被發現為通緝人士。

所有被捕人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲2台釣魚機、兩台射擊遊戲機、1批充值點數遊戲卡及約2千元賭款，所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款5百萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，警方呼籲市民守法防疫，顧己及人，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動，並減低病毒傳播風險。