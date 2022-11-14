墨西哥抵港重型機器藏冰毒　海關消防層層爆破檢值6000萬元毒品

海關偵破一宗利用懸掛式電磁除鐵器販運冰毒案件，檢獲100公斤冰毒，市值6000萬元。海關形容犯毒集團花盡心思，用精密方法將毒品收藏於大型機器內，利用複雜而堅固的機器逃避海關人員檢查。最終因多次提貨不果引起當局懷疑，由於毒品藏於機器內部，需在消防處協助下，以「剝洋蔥」方式層層爆開機器，終揭發這宗運毒案。



鋼板下再有一塊70乘70乘45厘米的暗格，內藏大量白色結晶體。（翁鈺輝攝）

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海關毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟表示，上月24日，機場科人員在香港國際機場透過風險評估，揀選及查檢一批從墨西哥經卡塔爾抵港、並準備轉口往其他國家的空運貨物，報稱為懸掛式電磁除鐵器。人員在暗格內找到共100公斤冰毒，市值約港幣6000萬元。初步調查相信此批貨會再出口到國外。

販毒集團利用加拿大物流公司以電郵方式委託香港的物流公司嘗試提取貨物，但物流公司未能提供所需資料，因而無法提取。但販毒集團鍥而不捨，再運用一間在墨西哥的物流公司，訛稱這部藏有毒品的重型機器在外國已找到新買家，繼而以電郵方式委託另一間香港的物流公司嘗試提貨轉運，不過未提供足夠文件而未能成功。基於以上種種疑點，海關決定爆破這部機器並偵破此販毒案。

林指，這是今年海關偵破第4宗美洲國家以大型機器販毒的案件，本年至今已檢獲5.5噸毒品，比去年同期增加74％，其中以冰毒數量為最多，比去年同期增加1.6倍。

海關偵破一宗利用懸掛式電磁除鐵器販運冰毒案件，檢獲 100 公斤冰毒，市值 6000 萬元。（翁鈺輝攝）

海關機場科空運貨物署理高級督察何俊輝進一步講述案情，指透過風險管理及資料分析，機場科人員揀選這部機器作高穿透性的X光檢查，將X光圖與廠商提供的結構圖作比較，發現機器的中間位置被掏空，缺少一些線圈部件及銅芯，懷疑被改造收藏毒品。海關人員決定爆破此貨品，在消防處協助下，以「剝洋蔥」方式層層爆開機器。由於組件十分堅固，人員共花費4小時，解開6層金屬物料。橙色金屬表面之下有一些銅線，切開銅線後有1萬件磁鐵鋪在機器表面；人員用工具撬開磁鐵，發現一塊金屬鋁片由強力膠水黏合，下層有十分堅固的鋼板，鋼板下再有一塊70乘70乘45厘米的暗格，內藏大量白色結晶體。

經過精密儀器檢測後，證實這些白色結晶體是冰毒。何俊輝形容犯毒集團花盡心思，用精密方法將毒品收藏於懸掛式電磁除鐵器內，利用複雜而堅固的機器逃避海關人員檢查，可謂「深不可測」。