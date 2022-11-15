荔枝窩水上巴士起火147人上岸　用於八達通機電池充電期間起火

荔枝窩村水上巴士今午（15日）4時許發生火警，該輛兩層高的荔枝窩穿村水上巴士完成綠色水上生態遊後，載着142名乘客和5名船員返回沙田77區梯台，途經荔枝莊對開時，上層前方位置突然起火，船員自行用滅火筒將火救熄，無人受傷，連人帶船安全返回目的地，全部乘客悉數上岸。消防接報到場調查事故原因，初步相信一顆用作八達通收費機的電池充電期間肇禍，火警原因無可疑，正檢查船上另一顆同類型電池。

海事處回覆《香港01》查詢事表示正調查事件。



消防到場調查事故原因，初步相信一顆用作八達通收費機的電池充電期間肇禍，火警原因無可疑。（林振華攝）

和朋友結伴參加生態遊的乘客梁太表示，生態遊每周二和周四舉行，乘客早上9時在沙田77區梯台上船，可以選擇前往荔枝窩、吉澳或鴨洲，水上巴士屆時接載乘客上船和下船，大約下午5時返回沙田77區梯台，自己和朋友則前往吉澳，意外時正值回程。

梁太憶述案發經過時指，自己和友人坐在上層較後位置，突然前方位置傳出黑色濃煙，乘客紛紛穿上救生衣，但自己等10多名乘客並無獲得救生衣，而且放在船頂位置，令到乘客較難取起，她自己雖然不懂得游泳，但因朋友獲得一件救生衣，笑言「有咩事大家攬住」，其間有水警輪經過，在對方的護送下返回碼頭。

火警期間，有水警輪經過，護送水上巴士返回碼頭。（林振華攝）

前航海學校助理校長兼海事科主任陳玉華表示，南丫海難發生之後，救生衣不足問題引來關注和跟進，政府早年資助船隻購買救生衣，而且人員每年發牌時都會驗船，包括檢查救生衣數目和牌照描述是否相等，所以現時船上救生衣不足問題的可能性不大。

至於有乘客表示救生衣擺放位置令乘客較難取到，陳又說，每艘船的設計不同，但都會將救生衣放在明顯地方，而且有夜光標誌顯示擺放位置，如果是傳統舊式船隻，船員將救生衣放在天花板一帶位置同樣相當顯眼，他估計乘客在今次意外中比較緊張，抑或有人取多救生衣，所以救生衣看似不足，而且較難取得到。

《香港01》已就事件向海事處查詢，正等候回覆。

2012 年 10 月 1 日發生南丫海難，揭發南丫4號沒有配備兒童救生衣，而且乘客難以取出及妥善穿上救生衣，最終釀成39人死亡，海難發生7年後，海事處規定船隻要為船上每名成人及每名兒童配備最少1件救生衣，運載多於12名乘客的商用船必須配備最高可運載乘客人數2.5%的嬰兒救生衣。