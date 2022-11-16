荔枝窩水上巴士起火　乘客稱搶不到救生衣　海事處曾驗船確定足夠

荔枝窩村水上巴士昨日（15日）發生充電池起火警，船上157名乘客及船員需疏散，有乘客事後稱，事發時有10多人並無獲得救生衣，而且救生衣是放在船頂位置，較難取起，海事處今日回覆《香港01》查詢時表示，涉事水上巴士沒有超載，而今年5月完成涉事該船年度安全檢驗，當時船上的救生及消防裝置配備均符合法例要求，人員今年10月底巡查點算救生衣數量及檢查其存放位置，全部符合法例要求。



消防到場調查事故原因，初步相信一顆用作八達通收費機的電池充電期間肇禍，火警原因無可疑。（林振華攝/資料圖片）

事發昨午4時許，兩層高的荔枝窩穿村水上巴士完成當日綠色水上生態遊後，載着142名乘客和5名船員返回沙田77區梯台，途經荔枝莊對開時，上層前方位置一顆用作八達通收費機的電池充電期間起火，船員自行用滅火筒將火救熄，無人受傷，連人帶船安全返回目的地。

消防接報到場調查事故原因，相信火警原因無可疑，一度檢查船上另一顆同類型電池。事後有乘客表示，自己連同10多名乘客無法獲得救生衣，而且救生衣是放在船頂位置，令到乘客較難取得穿上。

海事處：驗船時符合法例要求

海事處今日回覆《香港01》查詢時表示，正跟進調查昨日涉事小輪發生意外的原因，根據該小輪的運作牌照，該船最多可運載240人，事發時並無超載。

海事處又說，根據現行法例，涉事小輪須配備不少於該船隻獲允許運載的總人數的救生衣及不少於該總人數2.5%的嬰兒救生衣，該小輪於今年5月完成年度安全檢驗，當時船上的救生及消防裝置配備均符合法例要求。海事處人員最近亦曾於10月底巡查該小輪，點算該船隻的救生衣數量及檢查其存放位置。巡查時亦有確定救生衣存放的位置均貼有標明救生衣位置的圖像及文字標誌和有張貼救生衣穿着指南。

火警期間，有水警輪經過，護送水上巴士返回碼頭。（林振華攝/資料圖片）

水上巴士經營者：船上備有足夠救生衣

香港鄉郊基金今日較早時回覆指，荔枝窩穿村水上巴士在11月15日回程到達老虎笏時，在駕駛室中一個充電中的八達通外置電池突然起火。船上的工作人員立即使用滅火筒把火撲滅，事件中沒有人受傷。

水上巴士跟據海事處的《2019 年 商船（本地船隻）（安全及檢驗）（修訂）規例》，在船上備有足夠的救生衣供乘客使用，過程中因部份救生衣擺放的位置接近起火位置，所以小部份乘客未能即時拿到該處的救生衣，事件最後在水警輪護送下全體乘客平安返回大水坑。