金毛男駕電動滑板車逆線闖加士居道天橋　警：可罰1萬元囚12個月

今日（17日）中午1時許，《香港01》記者直擊一名男子，懷疑於加士居道天橋非法駕駛電動滑板車。現場可見，該滑板車當時正逆線靠右往旺角方向行駛，期間車上沒有任何燈號裝置，而男子亦沒有配戴頭盔及任何保護設備。途中滑板車更一度與旁邊逆向行駛的田螺車相距甚近，過程險象環生，幸未釀成意外。《香港01》正向警方查詢有關事件。



一名男子懷疑於加士居道天橋非法駕駛電動滑板車。（翁鈺輝攝）

電動單車及滑板車近年在香港愈趨常見，同時警方亦致力打擊相關罪行。警方表示，長沙灣分區人員在區內打擊非法駕駛電動可移動工具，今日（17日）在荔枝角道及長荔街交界，截獲一名56 歲孟加拉裔男子非法駕駛電動單車，他涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時無佩帶頭盔」等罪被捕，並現正被扣留調查。

長沙灣警區由今年7月至今多次進行打擊非法駕駛電動可移動工具行動，一共拘捕17人。當中有5人已被定罪，分別被判監禁4星期及緩刑18個月，並罰款數千到1萬元不等，而所有被定罪人士亦被吊銷駕駛執照12個月。

警方在荔枝角道及長荔街交界，截獲一名56 歲孟加拉裔男子非法駕駛電動單車。（林朗天攝）

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。

