世界盃｜警方打擊外圍賭波 首3季拘逾3600人 較去年上升17%
世界盃將臨，是次主辦方為亞洲國家卡塔爾，賽事由黃昏至晚上進行，與香港人作息時間匹配。有鑑於氣氛熾熱，警方已及早宣傳，打擊非法賭博足球活動。警方留意到，賭外圍波的非法活動有轉為網上賭博的趨勢，並於今年1月至9月期間，共偵破415宗嚴重賭博罪行，拘捕逾3600名賭客。警察臨床心理學家直言，研究發現指，約4成病態賭徒在年青時開始接觸賭博，平均第一次落注年齡增只得8歲，約在小學3年級時。
警方有組織罪案及三合會調查科警司林啟初指，近年賭外圍波的非法活動有轉為網上賭博的趨勢，賭客並不認識中介人「艇仔」、莊家，取而代之集團透過網上平台、通訊軟件或由網上廣告招徠，賭客再自行登記，經網上銀行和虛擬貨幣轉帳，進行賭博。
警方於今年1月至9月期間，共偵破415宗嚴重賭博罪行，其中包括經營及管理非法賭場，較去年同期上升5%。另外，警方又拘捕超過3600名賭客，較去年同期上升17%。參考上屆世界盃記錄，警方亦進行大規模掃蕩行動，拘捕242人，檢獲＄1.3億投注記錄及超過＄400萬現金。香港警方與內地公安聯手，偵破一個跨境外圍賭波集團，拘捕45人，包括集團主腦、骨幹成員，檢獲7700萬投注記錄及$250萬元現金
警方將透過教育、預防、情報搜集、執法四管齊下，繼續打擊外圍賭波。並與民政事務署、青年事務局、平和基金進行反賭博宣傳，口號為「網上外圍波，陷阱誘惑多」，提高青年人意識。
警方又指，在疫情下，正常社交活動受限，青少年容易接觸到外國賭波網站，會出於好奇或不知情下參與賭博。警方提醒，有關網站有機會為欺詐網站，導致雙重損失。去年6月，警方在一個百家樂麻雀賭場，拘捕7名16歲以下青年，其中5名為中學生，年紀最年輕僅13歲。
研究指4成病態賭徒在年青時開始 平均首次落注年齡為8歲
警察臨床心理學家胡展鵬分享賭博對青少年的負面影響，研究發現指，一個人將來會否成為一名病態賭徒，或構成賭博失調，與年青成長階段息息相關，約4成病態賭徒在年青時開始接觸賭博，平均第一次落注年齡增只得8歲，約在小學3年級時。
家長若察覺子女有以下異常行為，例如逃學、借病曠課、曠工，或經常關注及瀏覽或賽事結果和賠率，生活有不尋常花費，有機會已構成病態賭博。成年人應以身作則，不鼓勵年青人參與賭博，協助子女建立對金錢有正確的價值觀，亦不應協助他們還債，找專業人士幫助。
求助網站和熱線：
路德會青亮中心（賭博失調者輔導及治療中心）：熱線輔導及諮詢服務：183 4633（按4字）或8108 3933；WhatsApp/WeChat 專線：6606 3933。
明愛展晴中心 戒賭專線：24997828／戒賭熱線：183 4633（按2字）