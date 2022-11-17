世界盃｜警方打擊外圍賭波　首3季拘逾3600人　較去年上升17%

世界盃將臨，是次主辦方為亞洲國家卡塔爾，賽事由黃昏至晚上進行，與香港人作息時間匹配。有鑑於氣氛熾熱，警方已及早宣傳，打擊非法賭博足球活動。警方留意到，賭外圍波的非法活動有轉為網上賭博的趨勢，並於今年1月至9月期間，共偵破415宗嚴重賭博罪行，拘捕逾3600名賭客。警察臨床心理學家直言，研究發現指，約4成病態賭徒在年青時開始接觸賭博，平均第一次落注年齡增只得8歲，約在小學3年級時。



警方有組織罪案及三合會調查科警司林啟初與警察臨床心理學家胡展鵬宣傅反賭博（梁偉權攝)

警方有組織罪案及三合會調查科警司林啟初指，近年賭外圍波的非法活動有轉為網上賭博的趨勢，賭客並不認識中介人「艇仔」、莊家，取而代之集團透過網上平台、通訊軟件或由網上廣告招徠，賭客再自行登記，經網上銀行和虛擬貨幣轉帳，進行賭博。

警方於今年1月至9月期間，共偵破415宗嚴重賭博罪行，其中包括經營及管理非法賭場，較去年同期上升5%。另外，警方又拘捕超過3600名賭客，較去年同期上升17%。參考上屆世界盃記錄，警方亦進行大規模掃蕩行動，拘捕242人，檢獲＄1.3億投注記錄及超過＄400萬現金。香港警方與內地公安聯手，偵破一個跨境外圍賭波集團，拘捕45人，包括集團主腦、骨幹成員，檢獲7700萬投注記錄及$250萬元現金

警方將透過教育、預防、情報搜集、執法四管齊下，繼續打擊外圍賭波。並與民政事務署、青年事務局、平和基金進行反賭博宣傳，口號為「網上外圍波，陷阱誘惑多」，提高青年人意識。

警方又指，在疫情下，正常社交活動受限，青少年容易接觸到外國賭波網站，會出於好奇或不知情下參與賭博。警方提醒，有關網站有機會為欺詐網站，導致雙重損失。去年6月，警方在一個百家樂麻雀賭場，拘捕7名16歲以下青年，其中5名為中學生，年紀最年輕僅13歲。

警察臨床心理學家胡展鵬分享賭博對青少年的負面影響（梁偉權攝)

研究指4成病態賭徒在年青時開始 平均首次落注年齡為8歲

警察臨床心理學家胡展鵬分享賭博對青少年的負面影響，研究發現指，一個人將來會否成為一名病態賭徒，或構成賭博失調，與年青成長階段息息相關，約4成病態賭徒在年青時開始接觸賭博，平均第一次落注年齡增只得8歲，約在小學3年級時。

家長若察覺子女有以下異常行為，例如逃學、借病曠課、曠工，或經常關注及瀏覽或賽事結果和賠率，生活有不尋常花費，有機會已構成病態賭博。成年人應以身作則，不鼓勵年青人參與賭博，協助子女建立對金錢有正確的價值觀，亦不應協助他們還債，找專業人士幫助。

求助網站和熱線：



路德會青亮中心（賭博失調者輔導及治療中心）：熱線輔導及諮詢服務：183 4633（按4字）或8108 3933；WhatsApp/WeChat 專線：6606 3933。



明愛展晴中心 戒賭專線：24997828／戒賭熱線：183 4633（按2字）

