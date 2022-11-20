海關大澳反走私行動截快艇檢1萬部舊電話　市值約1100萬元

香港海關近期大力打擊海上走私，接連偵破多宗利用內河船以及遠洋輪船走私的案件，不法分子於是再「變陣」重新利用快艇進行「野貓式」走私活動，企圖逃避海關偵測。昨（19日）凌晨時分，海關於大澳進行反走私行動，成功破獲一宗利用快艇走私案件。行動中，海關檢獲大約1萬部懷疑走私智能電話，估計市值約1100萬元，並扣查3輛懷疑涉案的私家車。



海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任賴兆銘闡述案件詳請，香港海關有組織罪案調查科昨（19日）凌晨時分於大澳一帶進行反走私行動，海關人員發現3輛形跡可疑的七人車多次往來大澳露天停車場及永安街岸邊，其後發現數名可疑男子在岸邊將紙箱從一輛私家車搬運到快艇，懷疑正進行走私活動，遂採取行動，該些男子立即登上快艇逃去，以高速往內地方向水域駛去。海關人員於該輛私家車和附近的地面上檢獲一批懷疑走私貨物，全部為智能電話，涉及不同品牌。其後，海關人員在附近露天停車場進行調查，截獲兩輛懷疑涉案私家車，惟司機早已逃去，並於車上再檢獲一批不同品牌的懷疑走私智能電話。行動中，海關人員共檢獲大約1萬部走私電話，市值約1100萬元。案件仍在調查中，不排除有進一步拘捕行動。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任黃志強續指，走私集團為了逃避海關偵測，故重施故技，重新利用快艇進行「野貓式」走私活動。他們僱用人及車輛於黃昏時間在大澳附近踩線，留意執法人員執勤情況，從而揀選適當地點及時間作走私。其次，集團利用大嶼山貼近香港水域西部邊界優勢，能短時間以快艇方式將貨物運離本港。

再者，集團放棄利用貨車，反而改用多輛外觀殘舊的七人私家車作「迴轉式」運輸，將走私貨品分批運送到岸邊快艇，試圖掩飾其走私活動及減低成本。海關所檢獲的走私貨物為手提電話，初步相信集團以每部500至1500港元收購舊電話，走私到內地翻新出售，而利潤可高達4000至5000元不等。