警新界南設路障打擊危駕毒駕　扣逾百輛非法改裝車拘30男女

新界南總區交通部執行及管制組人員一連十日（11至20日）在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）行動，透過設置多個路障及採取不同形式的執法行動，打擊與澳門格蘭披治大賽車相關的交通違例事項，包括非法賽車、超速駕駛、非法改裝車輛、酒後及藥後駕駛等。行動中，警員共拘捕27名男子及3名女子，年齡介乎23至58歲，涉嫌「販毒」、「藏毒」、「擅取交通工具」、「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供血液樣本作分析用途」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「無牌駕駛」及「通緝人士發現」等罪行。



其中，警員向2308名司機進行酒精呼氣測試，當中14名男司機，年齡介乎23至58歲，未能通過呼氣測試，他們涉嫌「酒後駕駛」被捕；警員另在3名年齡介乎36至50歲的男司機的車上檢獲合共重約0.5克懷疑「冰」毒、13.8克懷疑「氯胺酮」、7.5克懷疑「可卡因」、8克懷疑「霹靂可卡因」及大量懷疑「大麻」類副產品，市值約22.6萬元。該3名男司機分別涉嫌「販毒」和「藏毒」被捕，其中2人更未能通過「快速口腔液測試」，惟拒絕提供血液樣本，涉嫌「拒絕提供血液樣本作分析用途」。

此外，警員於行動其間共向994名超速行駛的車輛作出票控，並就其他交通違例事項發出133張定額罰款通知書及傳票。行動中，警員共扣查102輛涉嫌非法改裝的汽車及向40輛車輛發出欠妥車輛報告。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛及酒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，除了會被罰款之外，亦會被判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。