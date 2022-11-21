西環89歲老婦捱輕貨撞　留醫3日命危　62歲司機涉危駕被捕

港島西區上周六（19日）發生一宗嚴重交通意外，一輛輕型貨車沿皇后大道西行駛，至水街交界時撞倒一名89歲老婦，傷者頭部嚴重受傷，現時命懸一線。警方今日（21日）交代案件，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕涉案62歲司機，並呼籲目擊者提供更多資訊。



港島總區交通部特別調查隊第一隊主管胡文聰督察表示，上周六（19日）上午約11時40分，一名62歲男司機駕駛輕型貨車，沿皇后大道西往西行，右轉水街北行時，撞到一名正在橫過馬路的老婦。傷者頭部嚴重受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理，其後情況惡化，現正留院接受治療。警方指涉事司機當時酒精呼氣測試為零度，相信行車時沒違犯交通指示

經調查後，警方以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕涉案司機，現已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。案件交由港島總區交通部特別調查隊第2隊調查。警方嚴厲譴責任何危險駕駛的行為，因會對其他道路使用者構成危險，且往往是引致嚴重交通意外的主要成因，警方必定會嚴正執法，絕不姑息。

警方呼籲，任何人若目擊意外經過，或有任何資料提供，請致電3660 6849或 3660 6800與調查人員聯絡。