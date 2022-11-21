走私紀念版貴州茅台等烈酒　710支市值$460萬　海關搜出充公

海關上周五（18日）在屯門內河船碼頭海關驗貨場，檢查一個從廣東南沙抵港的貨櫃。當中檢獲大批走私貨物，包括大約710支懷疑走私烈酒，總共約490公升，估計市值約460萬元，即每公升烈酒平均市值逾9300元。海關展示緝獲的走私貨物，只見當中中包括紀念版的貴州茅台及黔台牌珍品酒，關員正檢驗酒類成份。

海關指當日關員是透過風險評估，檢查一個從廣東南沙抵港、報稱載有化纖布的40呎貨櫃，經檢查後除了上述烈酒，亦同時起出其他懷疑走私貨物，包括食品、茶葉、家具、雪櫃和電子零件，估計市值約16萬元，即整批緝獲貨物總值達473萬元。



海關在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲約710支懷疑走私烈酒，以及一批懷疑走私貨物，估計市值約476萬元。（海關提供圖片）

海關強調將繼續根據風險評估及情報分析，並會加強執法，從源頭堵截私酒活動以保障稅收，以及打擊各類走私活動，同時強調走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，呼籲市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。

根據海關提供圖片，該批走私烈酒當中，有3埕特別版的貴州茅台。（海關提供圖片）

根據海關提供圖片，該批走私烈酒當中，有3埕特別版的貴州茅台，同類版本的酒在淘寶等網站並無出售，而鄰似包裝的茅台，每埕容量達30升，內地網購網站售價達每程20多至逾40萬元人民。

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貴州茅台酒被視為中國國酒，深受酒迷和收藏家愛戴，包括前中共領導人毛澤東，時任美國總統尼克遜1972年訪華時，毛澤東出動茅台迎賓，2013年，國家主席習近平在加州會見時任美國總統奧巴馬時，都開了茅台向對方祝酒。

貴州茅台酒一向有價有市，2019年6月，麥迪森拍賣行（Madison Fine Wine Auction）在香港首次拍賣一系列珍貴的陳年貴州茅台酒，當中最為矚目的是一瓶包住原廠宣紙的茅台，1970年生產，540毫升，酒精濃度到54度，預料市值38萬元，到了2021年，24瓶1974年生產的茅台酒在蘇富比拍賣行以100萬英鎊售出，經折算後大約930萬港元，每支平均市售價38.8萬元，售價是專家估算的5倍多。