越南抵港貨櫃藏$1600萬毒品　調味包、護膚品作掩飾　51歲男被捕

海關港口及海域科人員透過風險評估，上周三（16日）揀選抽檢20個從越南抵港的貨櫃，發現其中一批貨物的X光影像有可疑，遂拆開檢查，揭發30包調味包裝內藏有19公斤冰毒，並在4盒護膚品包裝盒內撿獲6公斤海洛英，市值高達1,600萬。其後，海關於本周進行兩次監控遞送行動，其間販毒集團收件人多次改約交收時間，最終經過屢次嘗試，關員成功收網，拘捕一名51歲無業男子。



海關以涉嫌「販運危險藥物罪」拘捕一名51歲本地男子。（林朗天攝）

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海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任方子洋表示，毒品調查科接手跟進調查後，分別於11月18日及11月21日進行監控遞送行動。方子洋指，近期海關大力掃毒，使販毒集團更加謹慎，首先於11月18日，收件人故弄玄虛，約見派送員進行交收，但最終沒有出現，收件人其後於短時間內，再相約另一日期交收。至今日（21日）下午，海關人員終在大角咀區以涉嫌「販運危險藥物罪」拘捕一名51歲本地男子，被捕男子報稱無業。海關相信毒品供應本地市場，案件仍在調查中，不排除拘捕更多人。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。