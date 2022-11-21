世界盃2022| 警打擊網上非法賭波　拘3人涉經營外圍帳面達$63萬

2022年世界盃昨日（20日）開鑼，同日舉行第一場賽事。警方留意到不法份子透過網上及社交媒體推廣網上非法賭博活動。今日（21日）早上至下午，於全港多區拘捕3名男女，涉嫌「推廣或便利收受賭注」及「非法收受賭注」。警方於其中一部手提電話內，發現外圍足球投注紀錄帳面值約63萬元。



卡塔爾世界盃開幕式。（GettyImages）

新界南總區刑事部人員根據線報及經深入調查後，今日（21日）上午約8時展開代號「戈壁」及「風盾」的打擊非法賭博活動，先後突擊搜查大角咀及藍田兩個住所單位，分別拘捕一名26歲姓周本地女子及一名22歲姓李本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」。行動中，人員檢獲兩部手提電話。

另外，人員在同日下午約5時在灣仔記利佐治街對開截查一名形跡可疑的男子，並在他身上檢獲一部手提電話，發現內有面值約63萬元的懷疑外圍足球投注紀錄。該名37歲姓林本地男子涉嫌「非法收受賭注」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

警方會繼續在世界盃舉行期間加強執法，市民切勿參與非法賭博活動，一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰為罰款500萬及監禁7年，切勿以身試法。