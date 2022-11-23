賊仔伸手入夾公仔機　朋友「睇水」助偷模型　店主未報警盼予機會

大埔廣場2樓一間夾公仔機舖，昨深夜（22日）時份有青少年疑伸手入機內，偷走一盒人物模型，同行友人則負責在店外內「睇水」。一名懷疑是店主的網民將兩段閉路電視影片上傳至社交平台，呼籲該批青年男女主動交還偷去的東西，否則會報警處理。但他坦言「始終我都係想畀機會年青人，希望佢哋父母得知，會好好教返佢」，最終片中一名少女的父親主動聯絡致歉，稱「今晚我會同個女去你店當面交代同道歉」。



一隻手伸進夾公仔機內，取走一盒模型。（網上影片截圖）

該名懷疑是店主的網民，今日（23日）將兩段閉路電視影片上傳至社交平台，其中一段影片可見，一部夾公仔機內有多盒人物模型，其中一盒擺放的位置相當接近洞口。一名灰衣青年走至機器前，突然蹲下，未幾便有一隻手從洞口伸出，靈巧地左右摸索後，便成功抓住模型，將它從夾公仔機內取出，在旁一名男子目擊整個經過，亦沒有阻止，相信為同夥。

另一影片可見，當時店舖內外最少有4名年輕男女，他們分別操廣東話及普通話，多次進出店舖四處張望，灰衣青年檢查夾公仔機及店內環境，其間同行少女發現有閉路電視時曾稱﹕「有cam」，灰衣青年聞言一度步出店外，很快又折返及蹲下來，懷疑正嘗試偷取夾公仔機內物品，有友人以普通話問道﹕「能不能呀？」。最終傳出一陣翻找的聲音後，便見灰衣青年站起，手持一個盒狀物品，與同行友人離開。

網民發文時表示，「認識這幾位小朋友的請轉告！相信你是一時衝動及貪心，請在11月25日前交還偷去的東西，則會報警處理」，更稱會將他們的照片張貼於大埔廣場以作警惕，警告一生前途會從此盡毀，但表明「始終我都係想畀機會年青人，希望佢哋父母得知，會好好教返佢」。

不少網民看過影片後，認為店主應報警處理，「小時偷針，大時偷金。真係好好教訓下佢地，唔係唔識驚。」、「一睇就知佢幾個唔係第一次偷嘢，呢啲人唔懲戒下唔會識驚」、「雖然係後生仔女，但係此風不可長！」

不過，店主指片中少女的父親已主動聯絡﹕「首先想同你講聲對唔住，佢哋係做錯咗，我已經同佢學校講咗，而果幾個男仔唔係同一間學校，我都唔清楚係咩人。今晚我會同個女去你店當面交代同道歉，萬分抱歉」。店主希望事件可於今日晚上得以處理，並感謝各網民的幫忙。