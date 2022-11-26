觀塘現「轉移牛肉乾」慣犯　五車被攝告票險代交罰款　車主報警

觀塘駿業街近日出現一名慣犯，將自己違泊車輛收到的定額罰款通知書，轉移到附近的車輛，懷疑企圖「搏大霧」，讓沒有看清楚告票內容的司機代為繳付罰款。有受影響的司機於社交平台揭發事件，直斥「唔該你唔好將你啲交通違例定額罰放喺人哋架車度，等人唔知幫你交咗」，更指上址共有5輛車受害，他事後報警處理。有網民亦指出，早於半個月前亦有其他車輛被人「轉移牛肉乾」，更有閉路電視拍下該名慣犯行事經過。



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該名受影響的事主今日（26日）於社交平台發文，指於觀塘取車時，發現一張不屬於其車輛、俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書，他更發現同一條街共有5輛車被人「攝」牛肉乾。根據事主上傳的告票內容可見，該些牛肉乾同屬一輛車牌「XG」字頭的福士私家車，告票發出的時間及地點各有不同，分別是11月10日在駿業街及11月7日在葵喜街。

該車主於帖文直斥「唔該你唔好將你啲交通違例定額罰放喺人哋架車度，等人唔知幫你交咗，唔只我一部，我前面同埋之後面嗰部都比佢放張交通違例定額罰」，並指自己已報警處理。惟警員到場後，指事件不涉及刑事，並在附近尋回「XG」字頭的福士私家車，將該疊牛肉乾放回車頭，又寫了一張紙通知福士車主。報警的事主無奈發文提醒其他駕駛人士，「交告票前請睇清楚車牌」。

該些告票同屬一輛車牌「XG」字頭的福士私家車。（fb專頁「車CAM L」圖片）

半月前同樣手法轉移牛肉乾

事件引起網民關注，更有眼利網民揭發，該輛福士私家車的車主並非首次以同類手法將「牛肉乾」轉移。早於11月10日，有受害車主亦發文指「車主XG，你張8號嘅告票今朝吹咗去定安街我車頭度」，惟後來翻查附近閉路電視片段，發現事件不是意外所致，而是對方刻意所為。該名年約30的男子，將私家車泊於安定街一排街頭泊位前，在司機位翻找一輪後，抬頭四處張望，然後手持兩張懷疑「牛肉乾」，先後走向泊位兩輛私家車後，將告票夾在雨刷。過程中他甚有警覺性，不時四圍望，以免被他人目擊他行事經過，後來他便鎖車離開。

不過，天網恢恢，雖然沒有途人目睹其行為，但閉路電視卻清晰拍下事發經過，沒料到受害車主當時將影片上傳至社交平台後，仍未能阻嚇該名男子，事隔半月他又再重施故技。

該名福士私家車的司機在安定街將牛肉乾攝於其他車輛車頭。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)）

不少網民對該名男子的行徑感嘩然，留言稱﹕「我係你，我會dup（丟）咗佢，等佢以為有人幫佢交咗。之後等佢逾期交罰款等通緝」、「全部放晒入郵筒，寄返畀交通部，收得多可能阿sir會做下嘢」、「咁都得，下次如果收到牛肉乾甘就要留意下果張係咪自己嘅先，原來有人咁樣搏大霧㗎」。亦有網民質疑，該男子的行為已犯法，「係刑事嚟，詐騙罪之前好似有人入過呢條罪」、「其實佢犯咗干擾車輛吧？」

警方表示，今日清晨5時許，警方接獲一名29歲陳姓男子報案，指他將私家車停泊在觀塘偉業街，其間發現車頭擋風玻璃有一張不屬於其車輛的定額罰款通知書。警方到場調查後，於上址附近尋獲該告票所屬的私家車，於是將告票放回該車。案件不涉及刑事成份，列作雜項處理。

大律師﹕或已觸犯「妨礙司法公正」罪

《香港01》就事件向執業大律師陸偉雄查詢，他指出，該名男子的行為或已觸犯「妨礙司法公正」罪。該男子雖然不是行騙，但其做法等同插贓嫁禍，令一些無辜、沒有違法的車主相信自己犯了法而繳付罰款，有妨礙司法之嫌。他認為「此風不可長」，警方可輕易追查得到該名男子的身份，因運輸署可查出車牌的車主身份，警方可要求車主於三周前提供司機身份，並作出拘捕行動，不論日後是否得判罰，但相信會有阻嚇力，阻止日後再有人「有樣學樣」，以同類手法轉移牛肉乾。