杏花新城35歲男兌款後逛街　行李篋留店門外遭偷走　失$70萬錢財

杏花新城今午（26日）發生一宗離奇失竊案。警方下午1時許，接獲一名35歲姓李男子報案，指在找換店兌換大量現金後，在柴灣盛泰道杏花新城體育用品店Nike逛街，將一個內藏巨額財物，包括50萬元的現金及3隻名貴手錶的行李篋，擺放在店舖門外。不久後，行李篋被人盜走。警現正追緝一名外籍女子，懷疑與案件有關。



東區警區刑事調查隊跟進。(資料圖片)

警方到場調查，翻查閉路電視片段，發現有一名女子盜走行李篋。報案人報稱，行李篋中有約42萬港元現金、約值8.5萬港幣的歐元，以及3隻名貴手錶，分別是兩隻勞力士及一隻歐米茄（Omega），總值約20萬元。

據悉，男事主今日較早前曾於找換店對換外幣，因此身懷巨額現金。而從找換店離開後，男子懷疑錢財露眼，曾感到被疑人跟蹤。直至到上址逛街時，一時鬆懈，將行李篋放在店門外，怎料隔一會兒行李篋已不翼而飛。現場消息指，疑人為一名外籍女子，當時她「瞄吓瞄吓，裝吓裝吓，攞咗個喼即刻跑」，而事主發現行李被盜去後表現冷靜，並報警處理。

經初步調查，案件列盜竊，交由東區警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。警方現正追緝一名涉案的年約30歲的外籍女子，身高約1.6米。