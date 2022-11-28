「轉移牛肉乾」慣犯險累車主代交罰款　兩男女落網

觀塘區近日有歹徒涉嫌多次將自己違泊車輛收到的定額罰款通知書，轉移到附近的車輛，企圖「搏大霧」讓沒有看清楚告票內容的司機代為繳付罰款，事件引來汽車界的關注，警方經調查後，以涉嫌「妨礙司法公正」罪名拘捕兩名男女。



警方在案中拘捕一對男女。（警方提供圖片）

有受影響的事主前日（26日）於社交平台發文，指在觀塘取車時，發現一張不屬於其車輛、俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書，他更發現同一條街共有5輛車被人「攝」牛肉乾。根據事主上傳的告票內容可見，該些牛肉乾同屬一輛車牌「XG」字頭的福士私家車，告票發出的時間及地點各有不同，分別是本月10日在駿業街及本月7日在葵喜街。

該車主於帖文直斥「唔該你唔好將你啲交通違例定額罰放喺人哋架車度，等人唔知幫你交咗，唔只我一部，我前面同埋之後面嗰部都比佢放張交通違例定額罰」，並指自己已報警處理。惟警員到場後，指事件不涉及刑事，並在附近尋回「XG」字頭的福士私家車，將該疊牛肉乾放回車頭，又寫了一張紙通知福士車主。報警的事主無奈發文提醒其他駕駛人士，「交告票前請睇清楚車牌」。

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事件引起網民關注，更有眼利網民揭發，該輛福士私家車的車主並非首次以同類手法將「牛肉乾」轉移。早於本月10日，有受害車主亦發文指「車主XG，你張8號嘅告票今朝吹咗去定安街我車頭度」，惟後來翻查附近閉路電視片段，發現事件不是意外所致，而是對方刻意所為。該名年約30歲的男子，將私家車泊於安定街一排街頭泊位前，在司機位翻找一輪後，抬頭四處張望，然後手持兩張懷疑「牛肉乾」，先後走向泊位兩輛私家車後，將告票夾在雨刷。過程中他甚有警覺性，不時四圍望，以免被他人目擊他行事經過，後來他便鎖車離開。

雖然沒有途人目睹其行為，但閉路電視清晰拍下事發經過，不料受害車主當時將影片上傳至社交平台後，仍未能阻嚇該名男子，事隔半月他又再重施故技。

該些告票同屬一輛車牌「XG」字頭的福士私家車。（fb專頁「車CAM L」圖片）

案件最近有最新發展，警方前日（26日）接獲一名29歲本地男子報案，指早前在觀塘偉業街發現多部停泊在上址的車輛有屬於另一部私家車的定額罰款通知書，警員其後發現秀茂坪區亦有同類案件，經深入調查後，發現該私家車男車主多次親自或指示一名女子把屬於其私家車的定額罰款通知書放在附近的車輛上。

警員今日（28日）在觀塘區拘捕該名33歲姓陳本地男車主及該名23歲姓張本地女子，涉嫌「妨礙司法公正」，兩人現正被扣留調查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第四隊跟進。

▼本月10日安定街有CCTV直擊犯案經過▼

