猜猜我是誰｜呃八旬婦交$10萬「保釋金」　假兒子重施故技落網

再有長者墮「假兒子」騙案。昨（12月1日）傍晚約5時，警方接獲銀行職員報案，指一名85歲老婦於昨日接獲「兒子」來電，聲稱因干犯刑事案件而被扣查，急需10萬元「保釋金」，並派人前往老婦所住大廈外取款。有人得手後仍貪得無厭，再致電老婦要求額外20萬元「保釋金」，老婦仍不虞有詐，親身前往銀行提款，幸被機警銀行職員識破，協助報警。



大埔警區情報組人員經調查後，派員前往老婦位於上水智昌路的住所對開埋伏，及至昨晚約7時40分，一名26歲本地男子現身，人員立即採取拘捕行動，他最終涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，正被扣查。案件交由大埔警區刑事調查跟進。警方表示，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

被捕男子遭帶署扣查。（警方提供）

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

警方呼籲，任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均有可能為騙案；市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一名受害者；如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線作出查詢。